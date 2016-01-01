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نائب السفير المغربي يشيد بعلاقات بلده مع موريتانيا


صحراء ميديا - نواكشوط
السبت 19 نونبر 2016 - 15:30



نائب السفير المغربي يشيد بعلاقات بلده مع موريتانيا
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قال  نائب السفير المغربي في موريتانيا الحسن بنمو ساتي أمس الجمعة إن العلاقات القائمة بين شعبي البلدين وقائديهما تنمو وتتعزز في جميع المجالات.


وأكد الدبلوماسي المغربي في كلمة له خلال ندوة نظمها المركز الثقافي المغربي  عمق علاقات التعاون القائمة بين البلدين ، مشيرا إلى  أن هذه التظاهرة الثقافية تدخل ضمن الاحتفالات المخلدة للذكرى الواحدة والستين لاستقلال المملكة المغربية.

 

وبدوه أشاد مدير المركز الثقافي المغربي فى نواكشوط  محمد فيصل فرشادو بما تتلقاه الجالية المغربية في موريتانيا من احترام وتقدير ، مبرزا أن المركز يقوم بانشطة ثقافية متنوعة خدمة لتنمية وتطوير العلاقات بين البلدين.

 

وتخللت الندوة  التي كانت تحت عنوان " الحركة التحريرية في المغرب العربي.. المغرب وموريتانيا نموذجا" ، مداخلات للمشاركين ثمنوا فيها دور المقاومة فى موريتانيا والمغرب في دحر المستعمر.


وشمل برنامج الندوة التي شاركت فيها الجالية المغربية المقيمة في موريتانيا محاضرة تناولت مراحل النضال والمقاومة الثقافية والمسلحة التي خاضها الشعبان الشقيقان ضد الإستعمار الفرنسي


وحضر الندوة الأمين العام للرابطة الوطنية لتخليد بطولات المقاومة ضد الإستعمار الأجنبى وجمع من رجال الثقافة والفكر.



الكلمات المفتاحية : المغرب, دبلوماسية, سياسة


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