نائب وزير المالية السعودي في زيارة عمل لنواكشوط



بدأ نائب وزير المالية السعودي ورئيس الصندوق السعودي للتنمية يوسف بن ابراهيم عبد الله البسام، اليوم الأحد، زيارة رسمية للعاصمة الموريتانية نواكشوط.



وتستمر الزيارة على مدى يومين، تنتهي يوم غد الاثنين، فيما لم تعلن أي تفاصيل عن برنامج اللقاءات ولا الأنشطة التي سيجريها نائب الوزير السعودي.



واستقبل المسؤول السعودي في المطار من قبل وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد أجاي، والسفير السعودي المعتمد في موريتانيا الدكتور هزاع بن ضاوي لمطيري.



وتعد المملكة العربية السعودية من أكثر الدول العربية والإسلامية استثماراً في موريتانيا، كما تدعم العديد من المشاريع التنموية في البلاد.

