نادي تفرغ زينة يفوز بكأس السوبر الموريتاني





توج مساء أمس نادي تفرع زينة لكرة القدم بكأس السوبر الموريتاني، بعد فوزه على فريق كونكورد ب 6 أهداف لصفر.





تناوب على تسجيل الأهداف كل من المهاجم أعلي الشيخ ولد الفلاني، الذي سجل أربعة أهداف، ومن ضربة جزاء أضاف تقي الله الدن الهدف الخامس، واختتم نور الدين مهرجان الأهداف.





المباراة التي جرت بالملعب الأولمبي في نواكشوط، تنظم كل عام ضمن الأنشطة المخلدة للذكرى ال56 لعيد الاستقلال الوطني.





وكانت مباراة السوبر التي حضرها الرئيس الموريتاني العام الماضي بمدينة نواذيب، قد أثارت الكثير من الجدل بعد أن تم إيقافها في الدقيقة 65، وتوجه الفريقان مباشرة إلى ضربات الجزاء الترجيحية، التي منحت نادي تفرغ زينة اللقب.