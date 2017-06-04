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الاحد 4 يونيو - 14:24
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نادي موريتاني ينفي تورطه في أي "تجاوز للقانون"


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 4 يونيو 2017 - 15:20



نادي موريتاني ينفي تورطه في أي "تجاوز للقانون"
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نفى نادي أف سي نواذيبو لكرة القدم أن يكون قد قام بأي تجاوزات قانونية، وذلك ببعد اتهامه بتزوير وثائق لأحد لاعبيه وإشراكه بدون أن تمنحه الاتحادية الموريتانية لكرة القدم رخصة.
 
وقال النادي في بيان وزعه اليوم الأحد إن لاعبه الذي يدعى الشيخ الولي ياسين شارك في جميع المباريات مع الفريق وذلك بطريقة شرعية وفق القوانين المعمول بها.
 
واستغرب الفريق الذي ينشط في دوري الدرجة الأولى من عدم حسم الاتحادية أمر اللاعب على الرغم من سلامة الملف واستيفائه كل الشروط القانونية الواردة في مواد "29، 30، و39 من النظم العام للاتحادية".
 
وحذر النادي من "الزج باسمه في مثل هذه الأعمال التي تتنافي مع القوانين الرياضية"، وطالب الجميع بالابتعاد عن المغالطات والمزايدات، وفق البيان.
 
وكان نادي الحرس الوطني قدم اعتراضا لدى الاتحادية، احتجاجا على مشاركة لاعب اف سي نواذيبو في مباراة نصف النهائي من كأس رئيس الجمهورية التي جمعت الفرقين في 16 مايو 2016.
 


الكلمات المفتاحية : بطولة, رياضة, كرة القدم, نواذيبو
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