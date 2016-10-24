ناقلون غاضبون يقطعون طريق نواكشوط-روصو



أغلق عدد من ممتهني النقل الحضري إلى ولاية اترارزة، جنوبي موريتانيا، الطريق الرابط بين العاصمة نواكشوط ومدينة روصو، احتجاجا على سوء وضعية الطريق.



وقام السائقون بإيقاف سياراتهم عند مدخل مدينة تكند، 100 كم من العاصمة نواكشوط، ومنعوا مرور السيارات القادمة من وإلى نواكشوط.



وكان الناقلون قد دخلوا قبل أقل من شهر في مفاوضات مع السلطات بعد رفع الضريبة المفروضة عليهم من 500 إلى 1500 أوقية، وتوقفوا عن العمل لعدة أيام.



وسبق لناقلي اترارزة أن هددوا برفع أجرة النقل بسبب قرار السلطات، واعتبروه مجحفا في حقهم ويساوي بينهم مع الناقلين إلى ولايات بعيدة وأجرتها مرتفعة، حسب تعبيرهم.



من جهة أخرى تنتشر الحفر في مقاطع من طريق نواكشوط-روصو، فيما لا تزال الأشغال مستمرة في أحد مقاطع الطريق.

