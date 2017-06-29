Français
الرئيسية
أخبار
أخبار
سياسة
اقتصاد
رياضة
الساحل
أفريقيا
محليات
تقارير
المغرب العربي
المغرب العربي
المغرب
الجزائر
تونس
ليبيا
إفريقيا
تحقيقات
مجتمع
ثقافة وفن
ملفات
ملفات
موريتانيا.. أزمة الدستور
هموم الناس
مالي: حرب الشمال
عين على الشرق
انتخابات 2013
كيدال.. في قلب العاصفة
العهدة الثانية
غامبيا.. الخيارات الصعبة
غامبيا بين عهدين
صحة
تكنولوجيا
صوت وصورة
الاتصال
آخــر المواد
الأكــثر قراءة
نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية
ماكرون يحث الجزائر للسعي لحل الأزمة فى مالي
الصيد يزود خزينة موريتانيا بـ70 مليار أوقية
الأمم المتحدة تخفض ميزانية قوات حفظ السلام
لجنة متابعة نتائج الحوار تبحث تقدم ملفاته
عندما حاول "كارلوس" اغتيال الملك الحسن الثاني
موريتانيا: لا تحقيق في تمويل أنشطة نجل الرئيس
وزارة الصحة تنفي ظهور الحمى النزيفية في موريتانيا
الرئيس الموريتاني يتجول في شوارع نواكشوط (صورة)
عيد الفطر: دول إسلامية أعلنت رؤية هلال "شوال"
رسمياً: الأحد هو أول أيام عيد الفطر في موريتانيا
موريتانيا: أنباء عن رؤية هلال شوال واللجنة تترقب
موريتانيا: اتهام ثلاثة تجار بتبييض أموال المخدرات
السعودية: إحباط محاولة لاستهداف المسجد الحرام
موريتانيا: الشيوخ يرفعون ملف فساد في وجه الرئيس
نواذيبو: تركوه يتوضأ للصلاة وعادوا ليجدوه ميتاً
نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية
ماكرون يحث الجزائر للسعي لحل الأزمة فى مالي
الصيد يزود خزينة موريتانيا بـ70 مليار أوقية
الأمم المتحدة تخفض ميزانية قوات حفظ السلام
لجنة متابعة نتائج الحوار تبحث تقدم ملفاته
عندما حاول "كارلوس" اغتيال الملك الحسن الثاني
موريتانيا: لا تحقيق في تمويل أنشطة نجل الرئيس
وزارة الصحة تنفي ظهور الحمى النزيفية في موريتانيا
مقالات
تجربة موريباك
المهندس الهادي ولد الطلبه
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه
مفتريات ول مخيطير
د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على
هذا بلاغ للناس
بون ولد اميده ممثل مسرحي
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
المختار ولد داهي
بسم الله الرحمن الرحيم تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
عبد الله ولد محمدي
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency
: ماكرون يدعو الجزائر لحل الأزمة فى مالي
https://t.co/VGw9QqAx0z
الخميس 29 يونيو - 13:08
Sahara Media Agency
: صحراء ميديا | ماكرون يحث الجزائر للسعي لحل الأزمة فى مالي
https://t.co/vgjvs5kUW5ماكرون-يحث-الجزائر-للسعي-لحل-الأزم…
https://t.co/XfYdMdDYHk
الخميس 29 يونيو - 13:07
الرئيسية
>
أخبار
نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية
نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 29 يونيو 2017 - 12:06
مواضيع ذات صلة
موريتانيا: الحكومة تطلق مسابقة في القرآن الكريم
ارتياح رسمي لمستوى الرقابة في امتحان البكالوريا
موريتانيا: أساتذة كلية العلوم يرفضون تصحيح الامتحان
موريتانيا: المحاظر النموذجية تكرم بعض خريجيها
هيئة حقوقية تطالب بإجبارية تعليم الأطفال في موريتانيا
أعلنت مصلحة الامتحانات التابعة لوزارة التهذيب الوطني، اليوم الخميس، عن النتائج النهائية لمسابقة دخول السنة الأولى إعدادية.
وجاءت النتائج على النحو التالي:
تحميل
الكلمات المفتاحية
:
تعليم
,
مسابقة
,
نتائج
صحراء ميديا
فريق التحرير
أرسل مقالا
اتصل بنا
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة