نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية

ماكرون يحث الجزائر للسعي لحل الأزمة فى مالي

الصيد يزود خزينة موريتانيا بـ70 مليار أوقية

الأمم المتحدة تخفض ميزانية قوات حفظ السلام

لجنة متابعة نتائج الحوار تبحث تقدم ملفاته

عندما حاول "كارلوس" اغتيال الملك الحسن الثاني

موريتانيا: لا تحقيق في تمويل أنشطة نجل الرئيس

وزارة الصحة تنفي ظهور الحمى النزيفية في موريتانيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ

مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ

المختار ولد داهي
مُقْتَرَحٌ بِإِرْسَاءِ آَلِيًاتِ "التًسِيِيرِ التًشاَرُكِيِ" للمَالِ العَامْ
  بسم الله الرحمن الرحيم   تُوَزِعُ النصوص القانونية و التنظيمية الناظمة لتسيير

أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر

عبد الله ولد محمدي
أعلي ولد محمد فال وصيحة الشيخ الأحمر
في مارس 2007 انتهت الانتخابات الرئاسية في موريتانيا بفوز سيدي ولد الشيخ عبد الله على منافسه أحمد
Sahara Media Agency : ماكرون يدعو الجزائر لحل الأزمة فى مالي https://t.co/VGw9QqAx0z
الخميس 29 يونيو - 13:08
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | ماكرون يحث الجزائر للسعي لحل الأزمة فى مالي https://t.co/vgjvs5kUW5ماكرون-يحث-الجزائر-للسعي-لحل-الأزم… https://t.co/XfYdMdDYHk
الخميس 29 يونيو - 13:07
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 29 يونيو 2017 - 12:06



نتائج مسابقة دخول السنة الأولى إعدادية
مواضيع ذات صلة
 
أعلنت مصلحة الامتحانات التابعة لوزارة التهذيب الوطني، اليوم الخميس، عن النتائج النهائية لمسابقة دخول السنة الأولى إعدادية.
 
وجاءت النتائج على النحو التالي:

تحميل
 


الكلمات المفتاحية : تعليم, مسابقة, نتائج
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة