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ندوة حول تاريخ أصول الفقه في موريتانيا


صحراء ميديا - نواكشوط
الخميس 9 فبراير 2017 - 07:30



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 نظم المركز الثقافي المغربي اليوم الأربعاء في نواكشوط ندوة ثقافية حول تاريخ أصول الفقه في موريتانيا النشأة والروافد والمخرجات.

وتناولت الندوة التي انعشها الدكتور محمد الحنفي بن دهاه "تاريخ علم الأصول الفقهية في موريتانيا من مرحلة الارهاصات الاولى، مرورا بمرحلة العطاء التي بدأت من تأليف كتاب "موهوب الجليل" لمحمد بن ابي بكر الوداني الحاجي، وصولا إلى مرحلة النضج والاكتمال في التأليف مع العلامة المختار ولد بونا، والعلامة سيدي عبد الله ولد الحاج ابراهيم.

واشاد مدير المركز الثقافي المغربي "محمد فيصل فرشادو" خلال هذه الندوة بدور علماء موريتانيا في تدريس وتجذير اصول الفقه في المغرب الاقصى وإفريقيا، ومد جسور التواصل الثقافي الاسلامي في هذه المنطقة.

واضاف أن المركز الثقافي المغربي دأب على تنظيم هذا النوع من الندوات الثقافية المتنوعة للمساهمة في إثراء الساحة الثقافية الموريتانية واستغلال مواهب المثقفين الموريتانيين في هذا النوع من الندوات الثقافية.


الكلمات المفتاحية : المغرب, ثقافة, دين


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