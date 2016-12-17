بدأت صباح اليوم السبت بالعاصمة نواكشوط أعمال ندوة علمية حول مئوية الشيخ محمد محمود ولد التلاميد، منظمة بالتعاون بين جامعة نواكشوط العصرية والمدرسة العليا للتعليم.







ويدخل تنظيم هذه الندوة التي تدوم يومين في إطار الجهود المبذولة للرفع من المستوى الثقافي والعلمي لموريتانيا ووفاء لأبنائها الذين خدموها بنشاطهم المعرفي المتميز ، حسب القائمين عليها.







وقد شهدت الندوة التي افتتحها وزير الوظيفة العمومية، وزير التعليم العالي وكالة سيدنا عالي ولد محمد خونة جلستين علميتين تناولتا حياة ولد التلاميد و آثاره ومساهمته في النهضة العلمية العربية وجهوده في مجال اللغة وتحقيق كتب التراث ومساهمته النقدية بالإضافة إلى دوره في التعريف بالثقافة الشنقيطية





وتم في مستهل الندوة عرض وثائق نادرة عن العلامة ولد التلاميد تتعلق برحلته وعلاقاته مع معاصريه من العلماء والوجهاء.





وخلصت الندوة الى عدة توصيات أهمها نشر أعمال الندوة وتفعيل معهد ولد التلاميد للبحوث واستعادة صورة ميكروفيلم من مكتبة ولد التلاميد ، بالإضافة إلى إطلاق اسم العلامة ولد التلاميد على أحد المرافق الأكاديمية





كما طالبت الندوة بالعمل على جمع وتحقيق ونشر مؤلفات ولد التلاميد و استحداث مؤسسة علمية تعنى بتراث الشناقطة في المهجر





و شارك في الندوة لفيف من الأكاديميين والباحثين والمهتمين .

