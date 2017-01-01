نزع حواجز الشرطة والسماح بالحديث مع الشيوخ

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الخميس 3 غشت - 16:28
Sahara Media Agency : الشرطة تنزع الحواجز من أمام مجلس الشيوخ وتسمح للمعارضة بالحديث مع الشيوخ المعتصمين https://t.co/LYtGuy8Hsz
الخميس 3 غشت - 16:25
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نزع حواجز الشرطة والسماح بالحديث مع الشيوخ


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 3 غشت 2017 - 14:23



نزع حواجز الشرطة والسماح بالحديث مع الشيوخ
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نزعت الشرطة الموريتانية، اليوم الخميس، جميع الحواجز التي كانت منصوبة على الطرق والشوارع المؤدية إلى مجلس الشيوخ، ولكنها تمنع المواطنين من الوصول إلى بوابة المجلس.
 
وسمحت الشرطة للسيارات بالمرور من أمام بوابة مجلس الشيوخ، ولكنها كانت تمنع المواطنين من التوقف بالقرب من البوابة.
 
في المقابل سمحت الشرطة زوال اليوم لوفود من المعارضة بالوصول إلى بوابة مجلس الشيوخ والتحدث مع بعض الأعضاء المعتصمين داخل المبنى.
 
ويتعلق الأمر بوفد من المجتمع المدني يقوده ببكر ولد مسعود والمحامين امين ولد عبد الله، بالإضافة إلى وفد من مؤسسة المعارضة يقوده الحسن ولد محمد.
 
وتحدث هؤلاء مع الشيوخ المعتصمين عبر سياج بوابة مجلس الشيوخ من دون أن تفتح البوابة، وأكد الشيوخ خلال اللقاء أن الظروف التي يعتصمون فيها صعبة وغير مناسبة.
 
وقالوا إنهم يعانون من انقطاع التيار الكهربائي ونقص الماء والغذاء، مشيرين إلى أن من بينهم بعض المرضى بأمراض مزمنة.
 
من جهة أخرى قال الشيوخ إنهم سيعقدون مؤتمراً صحفياً زوال اليوم (الساعة الثالثة).
 


الكلمات المفتاحية : الدستور, الشيوخ, المعارضة
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