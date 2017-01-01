نسب المشاركة في ولايات نواكشوط ونواذيبو والترارزة

أظهرت نتائج حصلت عليها صحراء ميديا من مصادر في اللجنة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في ولايات نواكشوط الثلاث تراوحت بين 35% إلى 37% فيما لم تتجاوز نسبة المشاركة حاجز الأربعين بالمائة في العاصمة الاقتصادية نواذيبو.
وحسب هذه النتائج فإن نسبة المشاركة في ولاية نواكشوط الشمالية بلغت نسبة 35%، وصت المشاركون في هذه الولاية بنعم على إلغاء مجلس الشيوخ بنسبة 74% و73% لتعديل العلم الوطني.
وبلغت نسبة المشاركة 35% كذلك في نواكشوط الجنوبية، وبنسبة تصويت بلغت 63% لصالح نعم للتعديلات الدستورية.، أما في نواكشوط الغربية فبلغت نسبة المشاركة 37% وبلغت نسب التصويت بنعم للتعديلات الدستورية حدود 61%.
وفي نواذيبو المقاطعة وصلت نسبة المشاركة 40% ونسبة تصويت لصالح تعديل الدستور 68%.
وذكرت المصادر إن نسبة المشاركة في ولاية الترارزة تجاوزت 62% وأن نسبة التصويت لصالح التعديلات الدستورية تجاوزت 88%.