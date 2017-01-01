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نسب المشاركة في ولايات نواكشوط ونواذيبو والترارزة


نواكشوط - صحراء ميديا
الاحد 6 غشت 2017 - 16:09



نسب المشاركة في ولايات نواكشوط ونواذيبو والترارزة
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أظهرت نتائج حصلت عليها صحراء ميديا من مصادر في اللجنة المستقلة للانتخابات أن نسبة المشاركة في ولايات نواكشوط الثلاث تراوحت بين 35% إلى 37% فيما لم تتجاوز نسبة المشاركة حاجز الأربعين بالمائة في العاصمة الاقتصادية نواذيبو.

وحسب هذه النتائج فإن نسبة المشاركة في ولاية نواكشوط الشمالية بلغت نسبة 35%، وصت المشاركون في هذه الولاية بنعم على إلغاء مجلس الشيوخ بنسبة 74% و73% لتعديل العلم الوطني.

وبلغت نسبة المشاركة 35% كذلك في نواكشوط الجنوبية، وبنسبة تصويت بلغت 63% لصالح نعم للتعديلات الدستورية.، أما في نواكشوط الغربية فبلغت نسبة المشاركة 37% وبلغت نسب التصويت بنعم للتعديلات الدستورية حدود 61%.

وفي نواذيبو المقاطعة وصلت نسبة المشاركة 40% ونسبة تصويت لصالح تعديل الدستور 68%.

وذكرت المصادر إن نسبة المشاركة في ولاية الترارزة تجاوزت 62% وأن نسبة التصويت لصالح التعديلات الدستورية تجاوزت 88%.



الكلمات المفتاحية : انتخابات, موريتانيا
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