نصائح طبية للحجاج قبل التوجه إلى مكة المكرمة

يجتهد الأطباء والخبراء قبيل موسم الحج من كل عام في تقديم النصائح للحجاج قبل الذهاب إلى المشاعر المقدسة في مكة المكرمة. وهنا أبرز هذه النصائح التي قد تساعد الحاج على الاستعداد جيدا لأداء المناسك.



ـ الحصول على التطعيمات اللازمة من المراكز الصحية ضد الأمراض المعدية، مثل الإنفلونزا الموسمية، وكذلك الأمراض الوبائية مثل التهاب السحايا. وقد أطلقت وزارة الصحة السعودية هذا العام حملة تحت عنوان "لا حج بلا تطعيم".



ـ ينصح الخبراء بممارسة التمارين الرياضية، لا سيما المشي يوميا لمدة نصف ساعة على الأقل، وذلك لتعويد الجسم على النشاط خلال مناسك الحج، التي تتطلب تنقلا مستمرا بين المشاعر المقدسة على مدار أيام.



ـ على الحجاج المسنين، لا سيما الذين يعانون من أمراض مزمنة، وكذلك النساء الحوامل، أن يعرضوا أنفسهم على أطباء مختصين للتأكد من قدرتهم الجسمانية على أداء المناسك خلال أداء الفريضة.



ـ خذ معك شمسية تقيك حرارة الشمس وضرباتها، إذ يتزامن حج هذا العام مع فصل الصيف، حيث تصل درجة الحرارة في مكة خلال هذا الموسم إلى منتصف الأربعينات في النهار، وتهبط ليلا إلى أواخر الثلاثينات.



ـ على الحجاج الذين يعانون أمراضا مثل السكري ويحتاجون للأنسولين، اصطحاب براد صغير لوضع الأدوية فيه، كما ينصح هؤلاء وغيرهم ممن يعانون أمراضا مزمنة التأكد من أخذ كفايتهم من الأدوية طوال الرحلة.



ـ أجاز بعض العلماء المسلمين للمرأة التي تتوقع الحيض أثناء تأدية مناسك الحج، تناول حبوب تأجيل الدورة إلى حين إتمام الحج، على أن لا تكون لها آثار جانية. وينصح باستشارة الطبيب في هذا الصدد.



ـ استخدام النظارة الشمسية للحفاظ على العيون من الجفاف والغبار، لا سيما وأن أغلبية المشاعر المقدسة مكشوفة، ويستحسن أن تكون لدى الحاج نظارة احتياطية في حال انكسرت الأولى بسبب الزحام.