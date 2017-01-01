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"نصرة الإسلام والمسلمين" تتبني هجومين شمالي مالي


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 1 نونبر 2017 - 16:26



"نصرة الإسلام والمسلمين" تتبني هجومين شمالي مالي
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أعلنت "جماعة نصرة الإسلام والمسلمين" اليوم الاربعاء، تبني هجومين استهدف أحدهما موكب رئيس المحكمة العليا المالية، واستهدف الآخر قوات دعم من الجيش المالي.


وقالت الجماعة ، إن مقاتليها تمكنوا أمس الثلاثاء من نصب كمين لموكب رئيس المحكمة العليا في باماكو، في منطقتي "جافرابي" و "ديا" بولاية "موبتي"، واشتبكوا مع قوات الحرس المرافقة له.


وأكدت الجماعة في بيان لها اليوم الأربعاء أن الهجوم أسفر عن مقتل أحد الحراس المرافقين لرئيس المحكمة، وعدد من الجرحي لم يحدد البيان عددهم.


وأضاف البيان أن قوات الدعم المالية تدخلت لمد يد العون للوفد، قبل أن يستهدفها مقاتلوا الجماعة من خلال تفجير عبوة ناسفة، أدت ـ حسب الجماعة ـ إلى تدمير احدي العربات العسكرية ومقتل بعض الجنود قدرته مصادرها بخمسة جنود.


و تأسست جماعة نصرة الاسلام والمسلمين شهر مارس الماضي، بعد اندماج أربع جماعات إسلامية مسلحة في شمالي مالي، ويتعلق الأمر بإمارة الصحراء التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، وجماعة المرابطون، وجماعة أنصار الدين، وجبهة تحرير ماسينا.

وتبنت عددا من الهجمات خلال الشهر الجاري، استهدف وحدات من الجيش المالي وأخري تابعة لبعثة حفظ السلام الأممية.



الكلمات المفتاحية : ارهاب, مالي, هجمات
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