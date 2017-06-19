نصرة الإسلام والمسلمين يتبنى هجوم "كانغابا"



أعلن تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين، اليوم الاثنين، الهجوم الذي تعرض له منتجع "كانغابا" السياحي القريب من العاصمة المالية باماكو.



وتأسس تنظيم نصرة الإسلام والمسلمين شهر مارس الماضي بعد تحالف أربعة تنظيمات إسلامية مسلحة هي: جماعة أنصار الدين، المرابطون، كتيبة طارق بن زياد (إمارة الصحراء بتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، تنظيم تحرير ماسينا.



وقد أسفر الهجوم وفق التصريحات الرسمية عن سقوط أربعة قتلى في صفوف زوار المنتجع من ضمنهم فرنسية وبرتغالي وصيني ومالي، كما قتل عسكري مالي، بالإضافة إلى المهاجمين.



ويشير البيان الذي صدر عن مؤسسة "الزلاقة"، الجناح الإعلامي لتنظيم نصرة الإسلام والمسلمين، إلى أن الهجوم نفذه مقاتلان من كتيبة طارق بن زياد، التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.



واعتبر التنظيم أن الهدف من الهجوم هو استهداف المصالح الغربية والرعايا الغربيين الذين وصفهم البيان بـ"الصليبيين".

