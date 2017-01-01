نقابات تحتج على تعيين مديرة مساعدة للمعهد العالي



قالت عدة نقابات في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، إن تعيين الحكومة لمريم محمد المخيطير مديرة مساعدة للمعهد يعد خرقا صريحا للنصوص المنظمة للتعليم العالي.



وأوضحت النقابات في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن مدراء مؤسسات التعليم العالي العمومية غير التابعة للجامعات يعينون بموجب مرسوم من بين المدرسين الباحثين وفق المادة 29 الصادرة 21/7/2010.



ودعت النقابات الوزير الوصي على مراجعة تعيين مدير مساعد وفق الضوابط المحددة في المواد المنصوصة عليها المنظمة للتعليم العالي.



وعين مجلس الوزراء أمس مريم محمد لمخيطير مديرة مساعدة في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.

