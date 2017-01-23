نقابات طلابية تلوح بالإضراب احتجاجا على وضعية النقل الجامعي





دعت عدة نقابات طلابية اليوم الاثنين إدارة جامعة نواكشوط العصرية إلى التراجع عن قرار زيادة التعرفة ووصفته ب"الجائر" ، ملوحة بالدخول في جولات نضالية قادمة ما لم تلبى إدارة الخدمات المطالب الطلابية العادلة.







وأعلنت النقابات في بيان مشترك لها رفضها "عسكرة" الفضاء الجامعي و انتهاج الحلول الأمنية في التعاطي مع المشاكل المتعاظمة، وكذا فرض الإتاوات على الطلاب وزيادة أعباء النقل عليهم ، مطالبة الإدارة بتوفير نقل ملائم للطلاب من خلال زيادة أعداد الباصات وأعداد محطات النقل إلى المركب الجامعي بحيث تشمل مناطق تواجد أغلب الطلاب داخل العاصمة .





وحثت على ضرورة الإسراع بإنهاء الأشغال في المطعم و السكن الجامعيين، وإخراج الطلاب من الواقع "المتردي" للخدمات الجامعية ، حسب البيان .







ووقع البيان المشترك من طرف الاتحاد المستقل للطلاب الموريتانيين ،و الاتحاد الحر للطلاب الموريتانيين ،و النقابة الوطنية للطلاب بموريتانيا ،و اتحاد الطلبة الوطنيين ،و الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ، واتحاد الوفاء للطلاب الموريتانيين.

