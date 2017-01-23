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Sahara Media Agency : نقابات طلابية تلوح بالإضراب احتجاجا على وضعية النقل الجامعي https://t.co/pljb6xYNnC
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نقابات طلابية تلوح بالإضراب احتجاجا على وضعية النقل الجامعي


انواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 23 يناير 2017 - 08:50



نقابات طلابية تلوح بالإضراب احتجاجا على وضعية النقل الجامعي
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دعت عدة نقابات طلابية اليوم الاثنين إدارة جامعة نواكشوط العصرية   إلى التراجع عن قرار زيادة التعرفة ووصفته ب"الجائر" ، ملوحة بالدخول في جولات نضالية قادمة ما لم تلبى  إدارة الخدمات المطالب الطلابية العادلة.

 

وأعلنت النقابات في بيان مشترك لها رفضها "عسكرة" الفضاء الجامعي  و انتهاج الحلول الأمنية في التعاطي مع المشاكل المتعاظمة، وكذا فرض الإتاوات على الطلاب وزيادة أعباء النقل عليهم ، مطالبة الإدارة بتوفير نقل ملائم للطلاب من خلال زيادة أعداد الباصات وأعداد محطات النقل إلى المركب الجامعي بحيث تشمل مناطق تواجد أغلب الطلاب داخل العاصمة .


وحثت على ضرورة الإسراع بإنهاء الأشغال في المطعم و السكن الجامعيين، وإخراج الطلاب من الواقع "المتردي" للخدمات الجامعية ، حسب البيان .

 

ووقع البيان المشترك من طرف الاتحاد المستقل للطلاب الموريتانيين ،و الاتحاد الحر للطلاب الموريتانيين ،و النقابة الوطنية للطلاب بموريتانيا ،و اتحاد الطلبة الوطنيين ،و الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ، واتحاد الوفاء للطلاب الموريتانيين.



الكلمات المفتاحية : طلاب, نقابات, نقل


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