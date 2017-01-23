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نقابات طلابية تلوح بالإضراب في موريتانيا


انواكشوط - صحراء ميديا
الاثنين 23 يناير 2017 - 08:50



نقابات طلابية تلوح بالإضراب في موريتانيا
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دعت عدة نقابات طلابية اليوم الاثنين إدارة جامعة نواكشوط العصرية إلى التراجع عن قرار زيادة التعرفة ووصفته ب"الجائر"، ملوحة بالدخول في جولات نضالية قادمة ما لم تلبى إدارة الخدمات المطالب الطلابية العادلة.

وأعلنت النقابات في بيان مشترك لها رفضها "عسكرة" الفضاء الجامعي  و انتهاج الحلول الأمنية في التعاطي مع المشاكل المتعاظمة، وكذا فرض الإتاوات على الطلاب وزيادة أعباء النقل عليهم ، مطالبة الإدارة بتوفير نقل ملائم للطلاب من خلال زيادة أعداد الباصات وأعداد محطات النقل إلى المركب الجامعي بحيث تشمل مناطق تواجد أغلب الطلاب داخل العاصمة.

وحثت على ضرورة الإسراع بإنهاء الأشغال في المطعم و السكن الجامعيين، وإخراج الطلاب من الواقع "المتردي" للخدمات الجامعية ، حسب البيان.

ووقع البيان المشترك من طرف الاتحاد المستقل للطلاب الموريتانيين، والاتحاد الحر للطلاب الموريتانيين، والنقابة الوطنية للطلاب بموريتانيا، واتحاد الطلبة الوطنيين، والاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، واتحاد الوفاء للطلاب الموريتانيين.



الكلمات المفتاحية : طلاب, نقابات, نقل


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