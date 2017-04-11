نقابات طلابية تهاجم وزير التعليم العالي



قالت الجبهة الوطنية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات إنها تحمل وزير التعليم العالي والبحث العلمي مسؤولية ما وصفوه بـ"إنهيار الغير المسبوق في المنظومة التعليمية".



وضربت الجبهة التي تعتبر أكبر ائتلاف نقابي طلابي في موريتانيا، المثال بعدة قرارات صادرة عن الوزير منها إغلاق التسجيل في الماستر لسنتين متتاليتين في كلية العلوم القانونية والاقتصادية، والقضاء على مستقبل الطلاب الأكاديميين عبر معايير استحدثتها الوزارة دون الإعلان عنها مسبقا للطلاب.



ونددت الجبهة في بيان وزعته اليوم الثلاثاء، بقرارات الوزارة واعتبرتها "تلاعباً من قبل وزارة التعليم العالي بالمستقبل الأكاديمي لمئات الطلاب وحرمانهم من حقهم في إكمال مشوارهم الأكاديمي".



وأشارت الجبهة إلى أن السياسات الارتجالية والقرارات الفردية التي تسير بها وزارة التعليم العالي "أدخلت المنظومة الأكاديمية في دوامة من الأزمات تتشابك وتتعقد مع كل خطوة غير مدروسة يقدم عليها الوزير"، وفق البيان.



ودعت الجبهة الطلاب إلى التعبير عن رفضهم لقرار الوزارة، والتضامن مع زملائهم في الخارج وذلك لحضور مسيرة الجبهة المقررة، غدا الأربعاء، أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

