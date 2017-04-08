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نقابات مغاربية تتضامن مع طلاب موريتانيا


نواكشوط - صحراء ميديا
السبت 8 أبريل 2017 - 11:24



نقابات مغاربية تتضامن مع طلاب موريتانيا
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دعت منظمات طلابية في المغرب العربي إلى فتح حوار جدي بين الفاعلين في موريتانيا لوضع تصور مشترك يضمن عدم تكرار أزمة منح الطلاب في الخارج.

ونددت المنظمات الطلابية في بيان اليوم السبت،  بما قالت إنه "القمع الذي تعرض له الطلاب في الداخل و الخارج".

كما طالبت الأجهزة الأمنية في البلدان التي يدرس فيها الطلاب الموريتانيين إلى إتاحة الحرية الكاملة ليعبروا عن مطالبهم المشروعة

وتعهدت المنظمات المغاربية بمواكبتها للشأن الطلابي  بكل الطرق المتاحة والمشروعة للتخفيف من معاناة الطلاب والضغط من أجل إيجاد حلول لمشاكلهم العالقة.

وكان طلاب موريتانيا في تونس و الجزائر قد دخلوا في اعتصام مفتوح، احتجاجا على  رفض وزارة التعليم العالي و البحث العلمي صرف منحهم الدراسية، فيما نفت الوزارة أي صلة لها بالطلاب المضربين.
 


الكلمات المفتاحية : التعليم, الطلاب, المنح, نقابات
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