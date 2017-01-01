نقابة الصحفيين الموريتانيين تعقد مؤتمرها الثالث

عقدت نقابة الصحفيين الموريتانيين اليوم السبت مؤتمرها الثالث، تحضيرا للانتخابات التى ستتم غدا بين المرشحين أحمد سالم ولد المختار السالم عن لائحة "الإجماع" ، و محمد سالم ولد الداه عن "لائحة الإصلاح" .



وشارك فى المؤتمر عدد من قادة االأحزاب السياسية و الهيئات النقابية الدولية التى ستشرف على الانتخابات، وسيعلن عن الفائز فيها غدا الأحد.



ووقع المرشحان لمنصب نقابة الصحفيين الموريتانيين "ميثاق شرف" ينص على احترام النصوص القانونية والمواثيق المنظمة لعمل نقابة الصحفيين الموريتانيين، وكذا القوانين المعمول بها في موريتانيا.



وتعهد المرشحان بالاعتراف بالنتائج التي ستصدر عن المشاركين في مؤتمر النقابة، وتهنئة المرشح الفائز، والعمل على إنجاح مهمته في تسيير النقابة للمأمورية القادمة.



من جهة أخرى ظهرت أصوات صحفية من داخل النقابة تطالب بالتصويت بالحياد احتجاجا على ما وصفوه ب"عدم جدوائية هذه الانتخابات التى تجمع بين مرشحين من نفس المكتب السابق" ، و أطلقوا الوسم #لايمثلاني للتعبير من خلاله عن عدم رغبتهم فى أي مرشح.



وتضم لائحة الناخبين فى نقابة الصحفيين الموريتانيين أكثر من 1200 صحفي.