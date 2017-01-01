نقابة الصحفيين ولجنة أخلاقيات المهنة تطالبان بتوخي الموضوعية





طالبت نقابة الصحفيين الموريتانيين ولجنة احترام أخلاق وأدبيات الصحافة كافة الصحفيين الموريتانيين، وأصحاب المواقع الإخبارية بضرورة توخي الموضوعية والمهنية وأخلاقيات المهنة، "خلال تناولهم القضايا العامة بما يحافظ على السلم الاجتماعي والوحدة الوطنية".





وقالت نقابة الصحفيين إنها عقدت اتفاقا مع لجنة احترام أخلاق وأدبيات مهنة الصحافة، تقوم بموجبه النقابة بتحويل ملفات الصحفيين الذين قدمت ضدهم شكاوى، للمساس بأخلاق المهنة إلى لجنة أدبيات الصحافة.





وأضافت النقابة ولجنة أدبيات وأخلاقيات المهنة في بيان مشترك أنهما اتفقتا على تحويل ملفات "من تقدم شكاوى منهم، من الصحفيين لمخالفتهم الأخلاق إلى لجنة احترام أخلاق وأدبيات مهنة الصحافة مع بيان الموضوع والمعلومات المتعلقة به وبالمعني".





وأكد البيان المشترك أن لجنة أخلاقيات المهنة تنظر في الملف وتحيله من جديد في غضون 21 يوما حسب نصوص اللجنة متضمنا التوصيات والملاحظات التي تراها مناسبة وفقا لما وردها من معلومات واعتمادا على الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القانون الأساسي والداخلي للجنة.

