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نقابة المعلمين تحتج على تحويلات في الحوض الغربي


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 19 أكتوبر 2017 - 14:13



نقابة المعلمين تحتج على تحويلات في الحوض الغربي
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احتجت النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين على ما قالت إنه "تحويل تعسفي قامت به الادارة الجهوية للتعليم لبعض المعلمين في ولاية الحوض الغربي".
 
وقالت النقابة في بيان لها اليوم الخميس إن "هذه التحويلات  طابعها العام  التعسف ومعيارها الأساسي المحسوبية".

وأضاف بيان نقابة المعلمين أن منسقيتها الجهوية بالحوض الغربي أقامت بالتعاون مع المنسقية الجهوية للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي سلسلة من الاحتجاجات شملت وقفات احتجاجية واعتصامات، بهدف التراجع عن تلك التحويلات.
 
ودعت النقابة "وزير التهذيب الوطني للتدخل لإنقاذ ماتبقى من العملية التربوية.. داعية مناضليها في ولاية الحوض الغربي، وفي سائر الولايات إلى مزيد من رص الصفوف لنيل كافة حقوقهم المسلوبة" حسب البيان .
 


الكلمات المفتاحية : احتجاج, المعلمين, النقابات
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