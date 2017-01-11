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نقابة : الوزارة قررت صرف علاوات عمال الصحة


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 11 يناير 2017 - 23:01



نقابة : الوزارة قررت صرف علاوات عمال الصحة
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قالت النقابة الوطنية للصحة العمومية، إن وزارة الصحة الموريتانية، قررت صرف علاوة البعد، للمرحلتين الثالثة والرابعة 2016 ، وصرف علاوة مراقبي الاقسام ورؤساء النقاط الصحية .


وكشفت النقابة في بيان لها ، إن قرار الوزارة جاء بعد اجتماع لوزير الصحة كان بوبكر، مع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحة العمومية، مساء اليوم الاربعاء.


وأشارت  النقابة أن الاجتماع مع الوزير،  تمخض عن جملة من النقاط منها، زيادة علاوة المداومة الليلية قيد الدراسة وعرضها على الحكومة،  ومراجعتها إلى أن تصل المبلغ المعهود لها.


والاستقصاء في الخروقات التي تحدث في تسيير ميزانية النقاط الصحية، والنظر في فكرة منح الفنيين الساميين إلى الخارج أو مواصلتهم الدراسة في كلية الطب .


وخلال الاجتماع كشف وزير الصحة عن توقيعه على 800 ترخيص لمستودعات  طبية حرة، مؤكدا انها حق لكل من تتوفر فيه الشروط، والوزارة لن تكون عائقا في حصولهم على تراخيص حسب ما جاء في بيان النقابة .



الكلمات المفتاحية : صحة, نقابة, وزارة


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