نقابة تستنكر غياب الأنشطة الرسمية عن اليوم العالمي للمعلم





قالت النقابة الوطنية للمعلمين إن السلطات العمومية غابت عن التظاهرة المخلدة لليوم العالمي للمعلم ، مشيرة إلى أنها أنعشت حدثا ثقافياً وتربويا تضمن عرضين أساسيين الأول حول " وظيفة المعلم باعتبارها ضرورة إنسانية واجتماعية " والثاني حول " التعليم الموريتاني في منظومة أهداف الألفية.

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وحضر النشاط الذى أقامته النقابة أمس الخميس عدد من قادة الأحزاب السياسية و المثقفين والمفكرين ورواد الحقول العلمية وعمداء الجامعات تجسيداً فعليا لمقاصد النقابة الوطنية للمعلمين في رفع شعار " التعليم قضية مجتمع "، حسب بيان للنقابة

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وتمت خلال اللقاء مداخلات تأثرت النقاش وأبرز أهمية العطاء في دوائر القواسم المشتركة التي تحرص النقابة الوطنية للمعلمين على العمل بداخلها حفاظاً على الاستقلالية والمرونة والحياد ، حسب البيان.