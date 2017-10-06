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نقابة تستنكر غياب الأنشطة الرسمية عن اليوم العالمي للمعلم


نواكشوط-صحراء ميديا
الجمعة 6 أكتوبر 2017 - 15:34



نقابة تستنكر غياب الأنشطة الرسمية عن اليوم العالمي للمعلم
 

 
قالت النقابة الوطنية للمعلمين إن السلطات العمومية غابت عن التظاهرة المخلدة لليوم العالمي للمعلم ، مشيرة إلى أنها أنعشت حدثا ثقافياً وتربويا تضمن عرضين أساسيين الأول حول " وظيفة المعلم باعتبارها ضرورة إنسانية واجتماعية " والثاني حول " التعليم الموريتاني في منظومة أهداف الألفية.
"
وحضر النشاط الذى أقامته النقابة أمس الخميس  عدد من قادة  الأحزاب السياسية  و المثقفين والمفكرين ورواد الحقول العلمية وعمداء الجامعات تجسيداً فعليا لمقاصد النقابة الوطنية للمعلمين في رفع شعار " التعليم قضية مجتمع "، حسب بيان للنقابة
.
وتمت خلال اللقاء مداخلات تأثرت النقاش وأبرز أهمية العطاء في دوائر القواسم المشتركة التي تحرص النقابة الوطنية للمعلمين على العمل بداخلها حفاظاً على الاستقلالية والمرونة والحياد ، حسب البيان.


الكلمات المفتاحية : تعليم ., مريتانيا
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