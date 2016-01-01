نقابة تعليمية تدخل في إضراب وتهدد بسنة "بيضاء"



هددت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني اليوم الاثنين، وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال، بالإضراب عن العمل والتسبب في سنة بيضاء في حالة اقتطاع العلاوات المكتسبة من التجيهزات والطباشير، وعدم التجاوب مع العريضة المطلبية.



وقالت النقابة في بيان أصدرته اليوم إنها دخلت في إضراب سيمتد لمدة خمسة أيام، مشيرة إلى أن نسبة التجاوب مع الإضراب بلغت أكثر من 95 في المائة، ووصلت في بعض المؤسسات إلى 100 في المائة.



وأكدت النقابة حرصها على تلبية دعوة الوزارة للنقاش، لكن الأخيرة لم تقدم حلولا ملموسة للمطالب المطروحة بل كان النقاش عاما، وفق البيان.



وأضاف البيان أن الظروف الصعبة التي يعيشها أساتذة التكوين الفني والمهني والتي كانوا يأملون في حلها من طرف رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، إلا "أن هذا الأمل أصبح كابوسا"، حسب تعبيرهم.

