نقابة تعليمية تشجب الضغوط على المعلمات

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نقابة تعليمية تشجب الضغوط على المعلمات


صحراء ميديا - نواكشوط
الجمعة 14 أبريل 2017 - 19:48



نقابة تعليمية تشجب الضغوط على المعلمات
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شجبت النقابة الوطنية للمعلمين ما تتعرض له النساء المعلمات العاملات في العاصمة نواكشوط من ضغوط لحملهن على تشكيل إطار نقابي جديد.

جاء ذلك خلال بيان للنقابة اليوم الجمعة قالت فيه "إنها توصلت  خلال اﻷيام القليلة الماضية بنداءات متكررة حول التفسير الفعلي لما تتعرض له المعلمات العاملات فى نواكشوط من ضغوط ودعوات من أوساط اجتماعية محسوبة على شخصيات وازنة فى مراكز صنع القرار ،وذلك من أجل حملهن على تشكيل اطار نقابي خاص بالمعلمات" .

وأضاف بيان النقابة إن هذه الضغوط . تشكل أبشع صورة من صور استغلال المرأة والتخفيف من قدرتها على الإستقلالية في التصور والمواقف معبرة عن استغرابها من الدعوة لإنشاء إطار نقابي خاص بفئة ﻻيوجد سلك وظيفي خاص بها فى الوظيفة العمومية.

وأكد النقابة الوطنية للمعلمين "أن التمييز الإيجابي ﻻيمكن أن يكون بواسطة التفرقة وتقطيع اﻷواصر والمزيد من التشذرم، وأن الخطوة التي ستبرز للجميع فى الوقت القريب، ستشكل بداية جديدة لنوع جديد من معانات القطاع وستواجه بأسلوب جديد من أساليب النضال والصمود النقابي"



الكلمات المفتاحية : ضغوط, معلمات, نقابة
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