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نقابة تعليمية تطالب بصرف رواتب بعض منتسبيها


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 26 يناير 2017 - 12:20



نقابة تعليمية تطالب بصرف رواتب بعض منتسبيها
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طالبت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي فى موريتانيا، بصرف المستحقات المالية لأساتذة التعليم الثانوي المكتتبين العام الماضي قبل نهاية الشهر الجاري.

وقالت النقابة في بيان لها اليوم الخميس إن الأساتذة ينتظرون صرف مستحقاتهم المالية منذ افتتاح العام الدراسي، متهمة وزارتي التهذيب والمالية باحتجاز رواتب المجموعة المذكورة.

وأرجعت النقابة سبب تأخر رواتب الأساتذة إلى بطء وزارة التهذيب الوطني، في إرسال قرار ترسيم المجموعة إلى وزارة المالية، لينضاف إلى المماطلات المعهودة التي دأبت عليها وزارة المالية هي الأخرى، وفقا للبيان النقابي.

وأشار البيان إلى أن هذه الوضعية التي وصفها "بالمزرية تظهر جانبا بالغ السوء من ضعف وارتباك وتحكم البيروقراطية المقيتة في وزارة التهذيب والوطني، خصوصا أن الدفعة المماثلة من المعلمين قد استلمت رواتبها بعد أن تمت إجراءاتها الإدارية في وقت مقبول".

ورفضت النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي هذا التصرف الذى وصفته بالمستغرب ، وأعلنت تضامنها مع الأساتذة المتضررين من هذا الإجراء.
 


الكلمات المفتاحية : التهذيب, النقابة, رواتب


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