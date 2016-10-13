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نقابة تلوح بالإضراب في بداية السنة الدراسية


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 13 أكتوبر 2016 - 20:52



نقابة تلوح بالإضراب في بداية السنة الدراسية
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أعلنت النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الفني والتكوين المهني عن عزمها على الدخول في إضراب عن العمل لمدة أربعة أيام منتصف شهر نوفمبر المقبل، إذا لم تتجاوب وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال مع عريضتها المطلبية.
 
واتهمت النقابة الوزارة بتجاهل عريضتها المطلبية التي تضمنت القول بأن "أي اقتطاع للعلاوات المكتسبة من (تجهيز وبعد وطبشور) خط أحمر قد يفضي إلى سنة بيضاء"، وفق نص بيان أصدرته النقابة اليوم الخميس.
 
وقالت النقابة في بيانها إن الإضراب الذي تلوح به سيبدأ يوم 14 نوفمبر المقبل، وسيستمر لأربعة أيام على التوالي في عموم التراب الموريتاني.
 
وأوضحت أنها سبق أن دعت في الأيام الماضية إلى التوقف عن العمل خلال إجراء مسابقة دخول الثانوية الفنية في كل من نواكشوط وأطار ونواذيبو وبوكي، مشيرة إلى أن نسبة الاستجابة وصلت إلى أكثر من 90 في المائة، بل في بعض المؤسسات وصلت نسبة التجاوب 100 في المائة، وفق نص البيان.
 
وقالت إن الوزارة استعانت بعمال الدعم وكذلك أشخاص من خارج المؤسسات في بعض المراكز، مؤكدة أن ذلك يضفي عدم المصداقية على هذه الامتحانات.
 
وخلصت النقابة إلى القول إن أساتذة التكوين الفني والمهني يعيشون ظروفاً صعبة، وطرحوا عريضة مطلبية منذ سنتين ولم تتجاوب معها الوزارة الوصية.
 


الكلمات المفتاحية : إضراب, تعليم


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