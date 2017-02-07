نقابة صحية تعتزم التصعيد لتحقيق مطالبها

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نقابة صحية تعتزم التصعيد لتحقيق مطالبها


صحراء ميديا - نواكشوط
الثلاثاء 7 فبراير 2017 - 10:01



نقابة صحية تعتزم التصعيد لتحقيق مطالبها
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اعلنت النقابة الوطنية للصحة العمومية عزمها الدخول في سلسلة من الوقفات الاحتجاجية، بهدف دفع السلطات لتحسين ظروف العاملين في قطاع الصحة ‎


وقالت النقابة في بيان لها، إن عمال القطاع يعيشون وضعا مزريا منذ سنوات، بسبب تدني الرواتب ونقص التكوين، وضعف قيمة العلاوات المستحقة، كعلاوة الخطر مذكرة بضرورة تحسين علاوة المداومة، بالنسبة للأطباء والكادر شبه الطبي، التي وصفتها بالمخجلة، اذ ان الممرضين والقابلات يداومون بـ2300 اوقية.

 ودعت النقابة الصحية بضرورة اكتتاب الممرضين، والقابلات العاطلين عن العمل، وصرف علاوة البعد التي لم تصرف مرحلتيها الثالثة والرابعة 2016 والان قد دخلنا في المرحلة الاولى من 2017 حسب البيان.


وأضافت أن كل هذه المطالب دعت النقابة في الاشهر الماضية الى النزول الى الشارع والقيام بوقفات احتجاجية، والدخول في اضراب جزيي كنوع من ممارسة الحق الطبيعي، والسبيل الوحيد والمتاح من اجل نيل الحقوق في ظل سياسات الممانعة والانغلاق التي كانت تنتهجها الوزارة حسب تعبيرها.



الكلمات المفتاحية : صحة, مطالب, نقابة


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