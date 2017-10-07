نقابة طبية تحذر من أجانب يمارسون المهنة بصفة غير شرعية







قالت النقابة الوطنية لأطباء الأسنان في موريتانيا إن السلطات اعتقلت عدة أجانب وموريتانيين يمارسون مهنة طب الأسنان بطريقة غير شرعية قرب العيادة المجمعة ، مشيرة إلى أنهم مجموعة من المحتالين المحتالين ينتحلون صفة المخبري والطبيب ويمارسون بعض العلاجات، منتهزين جهل المرضى واحتياجهم للخدمات الطبية.



ونفت النقابة فى بيان لها اليوم السبت الأخبار المتداولة باعتقال بعض أطباء الأسنان ، موضحة أن النقيب عقد حلقة بهذا الخصوص على إحدي القنوات التلفزيونية الوطنية بعد اتصال مع الجهات المعنية وهو ما جعل السلطات تشن حملة علي المحلات القريبة من العيادة المجمعة .



وأكدت النقابة أنه تم بالخطأ اعتقال 2 من الموريتانيين يحملان شهادات حقيقية ، مطالبة بإنصافهما واطلاق سراحهما , فيما تم اعتقال 2 من الموريتانيين يمارسان ب"طريقة غير شرعية ".