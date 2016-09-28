نقابة طبية تلوح بالتصعيد بعد اقتطاع جزء من رواتب منتسبيها





لوحت النقابة الوطنية للبيولوجيين الطبيين اليوم الأربعاء بالدخول في اضرابات مفتوحة في حالة عدم تراجع السلطات الموريتانية عن قرار اقتطاع جزء من رواتب منتسبي النقابة العاملين في القطاع الصحي.







وقالت النقابة في بيان وزعته إنها فوجئت بالقرار عندما بدأت التحويلات البنكية لرواتب و اجور عمال قطاع الصحة من الكوادر البيولوجية ، حيث تم اقتطاع مبلغ 27 ألف أوقية من الواتب التيكانوا يمنون النفس بزيادتها ، حسب البيان.







وهددت النقابة باستقالة جماعية من قطاع الصحة في حالة عدم الإستجابة لمطلبهم المتمثل في إرجاع الأموال المقتطعة إلى أصحابها و التفكير في زيادة الأجور بدل هذه الاقتطاعات :المأساوية" التي تأزم الوضع أكثر من حلحلته ، حسب البيان.







وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة عند ابلاغها بالأمر أعلنت عدم علمها به ، و أنها استغربت من هذا الإجراء ، الذي يتنافى و كل القيم و الأخلاق، و يتعارض بالضرورة مع ما تتم الدعاية له حول تحسين وضعية الموظف العمومي ، وفق البيان.







وطالب البيان السلطات العمومية بالتدخل لإرجاع الأموال المقتطعة إلى أصحابها و التراجع الفوري عن تطبيق أي صيغة لنظام الأسلاك ما لم تكن محل وفاق حكومي-نقابي و دون أن يكون لها أثر رجعي على جملة الحقوق السابقة على تطبيقه ، حسب البيان .

