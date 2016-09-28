كيفية مشاهدة " يوتيوب" دون انترنت!

نقابة طبية تلوح بالتصعيد بعد اقتطاع جزء من رواتب منتسبيها

روصو: توقف حركة الشحن بين موريتانيا والسنغال

بونغو يؤكد حرص الغابون على استضافة "كان 2017"

علي بونغو ينصب رسميا رئيسا للغابون

"آيفون روسي" مرتقب بـ130 دولاراً

السعودية توافق على توقيع اتفاق عسكري مع موريتانيا

الحكم على هادم أضرحة تمبكتو بالسجن تسع سنوات

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية

زين العابدين ولد الحضرامي
البنك المركزي الموريتاني، القانون والمالية الإسلامية
عرف الاقتصادي روبرت سرنوف: المالية على انها مجموعة من المهارات تتيح تسييل او سلاسة في تنقل المال من

نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي

أ. محمد الأمين ولد الكتاب
نحو استراتيجية ثقافية في الوطن العربي
نحو إستراتيجية ثقافية في الوطن العربي الوسائل، الإكراهات،  الأهداف ، والآليات    

لغز أزواد

عبد الله الشريف
لغز أزواد
إذ كنا صغارا كان لغز البطات الثلاث متداولاً بيننا وهو بالحرف الواحد يقول إن ثلاث بطات سائرات في

دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"

المختار ولد داهي: سفير سابق
دَوْرُ المُجْتَمَعِ المَدَنِيِ فِي "الحِوَارِ المُنْتَظَرِ"
كان لي شرف و "تَرَفُ" المشاركة في حلقة من برنامج " الرأي السياسي" واسع المشاهدة،"تجديدي المقاربة"

مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!

المختار ولد داهي: سفير سابق
مُقْتَرَحٌ بِكَسْرِ رَتَابَةِ مَهْرَجَانِ المُدُنِ القَدِيمَةِ!!
أكيد أن القطاع الوزاري المكلف بالثقافة عاكف علي تحضير النسخة السادسة من المهرجان الثقافي السنوي
Sahara Media Agency : Mauritanie : la croissance économique attendue cette année dépassera 4% https://t.co/PYXdtWCbKk
الاربعاء 28 سبتمبر - 05:55
Sahara Media Agency : Après « le scandale des engrais », le gouvernement évalue la campagne agricole https://t.co/gOH8c1pv9R
الاربعاء 28 سبتمبر - 03:08
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

نقابة طبية تلوح بالتصعيد بعد اقتطاع جزء من رواتب منتسبيها


صحراء ميديا - نواكشوط
الاربعاء 28 سبتمبر 2016 - 09:16



نقابة طبية تلوح بالتصعيد بعد اقتطاع جزء من رواتب منتسبيها
مواضيع ذات صلة

 

لوحت النقابة الوطنية للبيولوجيين الطبيين اليوم الأربعاء بالدخول في اضرابات مفتوحة في حالة عدم تراجع السلطات الموريتانية عن قرار اقتطاع جزء من رواتب منتسبي النقابة العاملين في القطاع الصحي.

 

وقالت النقابة في بيان وزعته إنها فوجئت بالقرار عندما بدأت التحويلات البنكية لرواتب و اجور عمال قطاع الصحة من الكوادر البيولوجية ، حيث تم اقتطاع مبلغ   27 ألف أوقية من الواتب التيكانوا يمنون النفس بزيادتها ، حسب البيان.

 

وهددت النقابة باستقالة جماعية من قطاع الصحة في حالة عدم الإستجابة لمطلبهم المتمثل في  إرجاع الأموال المقتطعة إلى أصحابها و التفكير في زيادة الأجور بدل هذه الاقتطاعات :المأساوية" التي تأزم الوضع أكثر من حلحلته ، حسب البيان.

 

وأشار البيان إلى أن وزارة الصحة عند ابلاغها بالأمر أعلنت عدم علمها به ، و أنها استغربت من هذا الإجراء ، الذي يتنافى و كل القيم و الأخلاق، و يتعارض بالضرورة مع ما تتم الدعاية له حول تحسين وضعية الموظف العمومي  ، وفق البيان.

 

وطالب البيان السلطات العمومية بالتدخل لإرجاع الأموال المقتطعة إلى أصحابها و التراجع الفوري عن تطبيق أي صيغة لنظام الأسلاك ما لم تكن محل وفاق حكومي-نقابي و دون أن يكون لها أثر رجعي على جملة الحقوق السابقة على تطبيقه ، حسب البيان .



الكلمات المفتاحية : صحة, مالية, نقابة


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة