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نقابة عمالية تطالب بفتح تحقيق حول اقتحام مكتبها


نواكشوط - صحراء ميديا
الخميس 8 سبتمبر 2016 - 10:09



نقابة عمالية تطالب بفتح تحقيق حول اقتحام مكتبها
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طالبت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا  اليوم الخميس السلطات بفتح تحقيق فوري  يوضح  ملابسات  عملية اقتحام تعرض لها مكتب الكونفدرالية  ، حيث اصطحب مجهولون معهم الوحدة المركزية الموجودة في مكتب السكرتيريا دون شاشة العرض و الساحبة  .
 
و اتهمت الكونفدرالية في بيان لها الجهات التي نفذت العملية بمحاولة  الإطلاع على أعمال النقابة ، منددة بأي محاولة لإسكاتها، أو أي خطوة لا تتماشى والقوانين المنظمة لأدوار مختلف الأطراف داخل موريتانيا ، وفق تعبيرها .
 
وأوضح البيان أن النقابة تعمل وفق القوانين ، وليس لديها ما تخفيه، لكنها "لن تخضع للابتزاز والمحاولات اليائسة لانحرافها عن خطها المتمثل في تبني قضايا العمال والدفاع عنها وما يقتضيه ذلك من الصرامة والصبر"  ، وفق البيان .
 


الكلمات المفتاحية : اقتحام, عمال, مكاتب, موريتانيا, نقابة


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