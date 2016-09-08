نقابة عمالية تطالب بفتح تحقيق حول اقتحام مكتبها



طالبت الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا اليوم الخميس السلطات بفتح تحقيق فوري يوضح ملابسات عملية اقتحام تعرض لها مكتب الكونفدرالية ، حيث اصطحب مجهولون معهم الوحدة المركزية الموجودة في مكتب السكرتيريا دون شاشة العرض و الساحبة .



و اتهمت الكونفدرالية في بيان لها الجهات التي نفذت العملية بمحاولة الإطلاع على أعمال النقابة ، منددة بأي محاولة لإسكاتها، أو أي خطوة لا تتماشى والقوانين المنظمة لأدوار مختلف الأطراف داخل موريتانيا ، وفق تعبيرها .



وأوضح البيان أن النقابة تعمل وفق القوانين ، وليس لديها ما تخفيه، لكنها "لن تخضع للابتزاز والمحاولات اليائسة لانحرافها عن خطها المتمثل في تبني قضايا العمال والدفاع عنها وما يقتضيه ذلك من الصرامة والصبر" ، وفق البيان .

