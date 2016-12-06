نقابة: موريتانيا تحتاج ألف طبيب أسنان لسد العجز



قالت نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين إن المعطيات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية تؤكد أن موريتانيا لديها عجز في مجال تغطية أطباء الأسنان يقدر بحوالي ألف طبيب أسنان، ودعت النقابة إلى اكتتاب 80 طبيب أسنان متخرجين وجاهزين للخدمة في الوظيفة العمومية.



وأوضحت النقابة في بيان أصدرته خلال مؤتمر صحفي نظمته اليوم الثلاثاء بنواكشوط، أنها لمست "غياباً حقيقياً لدور طبيب الأسنان في المجتمع والمنشئات والهيئات الطبية الموجود في شتى أرجاء الوطن"، واصفة ما يتعرض له طبيب الأسنان في موريتانيا بأنه "تهميش ممنهج".



وأضافت أن هذا التهميش يأتي في وقت تعاني فيه الدولة من "نقص حاد في عدد أطباء الأسنان، وفقاً لآخر دراسة قامت بها منظمة الصحة العالمية، والتي خلصت إلى أن لكل 30 ألف نسمة طبيب أسنان واحد، أي أننا بحاجة إلى ما يقارب ألف طبيب أسنان حتى نعوض العجز"، وفق نص البيان.



وأوضحت في هذا السياق أن "موريتانيا لا تتوفر إلا على 190 طبيب أسنان فقط"، قبل أن تضيف: "هذا ما دعانا إلى المطالبة باكتتاب أطباء الأسنان في الوظيفة العمومية، وعدد المؤهلين لهذا الاكتتاب لا يتجاوز 80 طبيباً مستعدين للعمل في القطاعات العمومية خدمة للوطن".



واستعرضت النقابة في بيانها المخاطر التي يتعرض لها طبيب الأسنان خلال مزاولة عمله، مشيرة إلى أن "طب الأسنان يعتبر ثاني أخطر مهنة في العالم، فيما يخص طبيب الأسنان ذاته لما يتعرض له من مخاطر ناتجة عن تماسه المباشر مع المرضى من التهاب الكبد الفيروسي والأمراض المتنقلة بالدم واللعاب".



وأكدت أن "العديد من أطباء الأسنان يصابون بأمراض العمود الفقري وضعف البصر ناهيك عن أمراض ارتفاع ضغط الدم وما يرافقه من علامات أخرى نتيجة الضغوط التي يتعرض لها أثناء عمله".



وفي ختام بيانها وجهت نقابة أطباء الأسنان الموريتانيين نداء إلى وزارة الصحة طالبتها فيه بـ"التراجع عن اعتماد المساعدين في طب الأسنان على أنهم أطباء واستبدالهم بطبيب متخرج يحمل ديبلوم أو حتى ماجستير"، كما دعت الهيئات المعنية بفتح مجال التكوين المستمر أمام أطباء الأسنان من أجل الرفع من مستوى طب الأسنان في البلاد، وفق نص البيان.



ويشير أطباء الأسنان المنتسبين إلى النقابة إلى أنه منذ أربع سنوات والسلطات ترفض إجراء أي مسابقة لاكتتاب أطباء الأسنان، في وقت تعاني أغلب المنشئات الصحية من نقص في كوادر طب الأسنان.

