نقاش لدور الاتصالات في الاقتصاد الموريتاني





بدأت اليوم الأربعاء بالعاصمة الموريتانية بنواكشوط فعاليات المنتدى الاقتصادي والمالي الاقليمي العربي للاتصالات،



ويهدف هذا النشاط إلى تسليط الضوء على أهمية تقنيات الاعلام والاتصالات كركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية من خلال مشاركة خبراء دوليين وإقليميين من المنطقة العربية والاتحاد الدولي للاتصالات.



المنتدي تنظمه وزارة التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الاعلام والاتصال بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات وذلك في إطار الاحتفالات المخلدة لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات .



ويناقش المشاركون في المنتديأهمية تكنلوجيا المعلومات والتنمية الشاملة للدول النامية، وتطوير الهياكل الأساسية الحيوية المتعلقة بتطبيقات الاتصالات والمعلومات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية،



وكانت البلدان الأعضاء في الاتحاد الدولي للاتصالات قد احتفلت باليوم العالمي للاتصالات تحت شعار" البيانات الضخمة من أجل احداث تأثير ضخم " قصد استكشاف قدرات البيانات الضخمة لأغراض التنمية .