نقص فى سيولة بنوك زويرات بسبب التنقيب

تعاني عدة فروع لبنوك موريتانية في مدينة ازويرات شمالي موريتانيا منذ أيام نقصا في السيولة بسبب عمليات التنقيب عن الذهب في المنطقة.



وأرجع رئيس فرع أحد البنوك تحدث ل"صحراء ميديا" النقص الحاصل في السيولة إلى سحب بعض التجار مبالغ مالية معتبرة من أجل شراء كميات من الذهب الخام المستخرجة من المنطقة.



وأوضح المصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه أن التجار اعتادوا يوميا إيداع بعض المبالغ المالية للبنوك غير أنهم توقفوا عن ذلك منذ أيام، بسبب استثمار أموالهم فى مجال الذهب وفق تعبيره.



وكانت السلطات الموريتانية قد رخصت للتنقيب في مناطق محددة من الولاية، ولكنها منعته في المناطق العسكرية المغلقة أو المناطق التي تعمل فيها شركات مختصة في التنقيب

