نقل الرئيس الفرنسي الأسبق إلى المستشفى



أفادت صحيفة "لو باريزيان" اليوم الأحد، بأنه تم نقل الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك إلى المستشفى بعد إصابته بالتهاب في الرئتين.



ونقلت الصحيفة عن مصدر وصفته بالمطلع قوله، إن شيراك البالغ من العمر 83 عاما، وصل مساء السبت إلى مطار لو بورجيه قادما من المغرب حيث كان يستجم مع عائلته.



ومن المطار تم وعلى وجه السرعة نقل شيراك إلى مستشفى "بتيه-سالبيترير" في باريس.



ووفقا لقول بعض أقاربه، "سيبقى الرئيس الفرنسي الأسبق قيد العلاج خلال الأيام القريبة المقبلة".



ومن المعروف أن شيراك شغل منصب رئيس الجمهورية الفرنسية في 1995-2007، وسبق أن زار موريتانيا خلال حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع.

