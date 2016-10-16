نقل سجين " ايرا" من ازويرات إلى العاصمة لإجراء فحوصات





أفاد مراسل "صحراء ميديا " في ولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا أن سجين حركة " ايرا " أحمد ولد همر فال تم نقله اليوم الأحد في سيارة إسعاف خاصة الي العاصمة نواكشوط لاجراء فحوصات طبية .







وحسب المراسل فان الناشط في مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية يعاني من التهابات في الكبد ، مما اضطر إلى رفعه إلى العاصمة لإجراء فحوصات التهاب الكبد ، لعدم توفرها في الولاية .







ونقل الناشط الحقوقي أمس السبت إلى المستشفى الجهوي يمدينة ازويرات ، بعد تعرضه لوعكة صحية و إجراء عدة فحوصات في مستشفى المدينة .



وأحالت السلطات الموريتانية نهاية الشهر الماضي سجناء أحداث "كزرة بوعماتو" إلى السجن المدني بمدينة ازويرات، في أقصى الشمال الموريتاني، وذلك ليقضوا أحكاماً تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنة.

