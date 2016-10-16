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نقل سجين " ايرا" من ازويرات إلى العاصمة لإجراء فحوصات


صحراء ميديا - نواكشوط
الاحد 16 أكتوبر 2016 - 15:28



نقل سجين " ايرا" من ازويرات إلى العاصمة لإجراء فحوصات
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أفاد مراسل "صحراء ميديا " في ولاية تيرس زمور شمالي موريتانيا أن سجين حركة " ايرا " أحمد ولد همر فال تم نقله اليوم الأحد  في سيارة إسعاف  خاصة الي العاصمة نواكشوط  لاجراء فحوصات طبية .

 

وحسب المراسل فان الناشط في مبادرة انبعاث الحركة الإنعتاقية يعاني من التهابات في الكبد ، مما اضطر إلى رفعه إلى العاصمة لإجراء فحوصات  التهاب الكبد ، لعدم توفرها في الولاية .

 

ونقل الناشط الحقوقي أمس السبت إلى المستشفى الجهوي يمدينة ازويرات ، بعد تعرضه لوعكة صحية و إجراء عدة فحوصات في مستشفى المدينة .

وأحالت السلطات الموريتانية نهاية الشهر الماضي  سجناء أحداث "كزرة بوعماتو" إلى السجن المدني بمدينة ازويرات، في أقصى الشمال الموريتاني، وذلك ليقضوا أحكاماً تتراوح ما بين 3 إلى 15 سنة. 



الكلمات المفتاحية : الزويرات, إيرا, سجين


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