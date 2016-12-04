نقل سجين يمني من غوانتانامو إلى الرأس الأخضر





نقلت الولايات المتحدة الأمريكية المعتقل اليمني طشوقي عوض بازهير" من سجن غوانتانامو إلى جزر الرأس الأخضر، في غرب إفريقيا.





وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان لها "إن الحكومة الأميركية تشكر لحكومة الرأس الأخضر مبادرتها الإنسانية".





وأضاف البيان أن الحكومتين تأكدتا أن هذا النقل سيتم "بشكل يتناسب مع الشروط الأمنية والمعاملة الإنسانية".



ويخفض نقل المواطن اليمني إلى هذا البلد الإفريقي عدد الأسرى الموجودين في السجن الموجود بجزيرة كوبا إلى 59 معتقلا





واعتقل شوقي عوض بازهير وهو يمني الجنسية، شهر سبتمبر 2002 في كراتشي بباكستان، خلال هجوم على مجموعة من الناشطين في تنظيم القاعدة، واتهم بالإعداد لارتكاب اعتداءات ضد القوات الأميركية .

