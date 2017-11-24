نقيب المحامين السابق يشيد بنجاحات الجيش الموريتاني





أشاد نقيب المحامين الموريتانيين السابق، والقيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض، أحمد سالم ولد بوحبيني بنجاحات الجيش الموريتاني في مهامه الإقليمية في الفترة الأخيرة.





وقال ولد بوحبيني في رسالة بعثها اليوم السبت إلى الجيش بمناسبة عيد القوات المسلحة الموريتانية، إنه "يثمن النجاحات الهامة التي حققها الجيش في مهامه الإقليمية في الفترة الأخيرة، خصوصاً في جمهورية وسط أفريقيا".





وتمني القيادي بمنتدى المعارضة للجيش "مزيدا من التطور و الازدهار المعنوي و اللوجستي، مع التفرغ لمهمته الدستورية النبيلة المجمع عليها من طرف جميع الموريتانيين، و المتمثلة في حراسة الحوزة الترابية و الحفاظ على أمن البلد و الدفاع عنه".





وترحم نقيب المحامين السابق، في رسالته للجيش، على "أرواح الشهداء الأبرار، الذين قضوا دفاعا عن الوطن".





وتحتفل القوات المسلحة الموريتانية اليوم السبت بالذكري السابعة والخمسين لتأسيها، والتي تتزامن مع تاريخ الخامس والعشرين نوفمبر من العام 1960.

