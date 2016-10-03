نواذيبو: أحياء تطالب بتوفير الأمن بعد تزايد عمليات السطو





طالب سكان أحياء الترحيل بمدينة نواذيبو اليوم الاثنين السلطات العمومية في المدينة بمضاعفة الدوريات الأمنية ، وإنارة الأعمدة في الحي الذي يشهد واحدة من أكبر عمليات السطو في الفترة الأخيرة ، حسب تعبيرهم .







وقال سكان حي 8 المجاور لمستوصف الترحيل في اتصال مع مراسل" صحراءميديا" إن معدل عمليات السطو في الحي وصل 3 عمليات في الليلة الواحدة استهدفت محلات تجارية في الحي.







وأكد مالك صيدلية تعرضت للسطو إنتشار هذه العمليات ناتج عن انعدام دوريات الأمن بالترحيل وعدم وجود عمود كهربائي واحد في الحي الذي يسكنه حوالي 5000 أسرة.







وأوضحت عدة عائلات من نفس الحي أنه تمت سرقة هواتفهم ومبالغ مالية معتبرة ، بعد عمليات منظمة من قبل لصوص يستهدفون الحي ليلا .

