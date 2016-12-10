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نواذيبو: إغلاق عشرة مصانع لدقيق السمك


نواذيبو - صحراء ميديا
السبت 10 ديسمبر 2016 - 00:50



نواذيبو: إغلاق عشرة مصانع لدقيق السمك
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أغلقت منطقة نواذيبو الحرة أمس الجمعة عشر شركات لصناعة دقيق الأسماك بمدينة نواذيبو شمالي موريتانيا.

ونقل مراسل صحراء ميديا فى المدينة عن مصارد من الشركة أن الإغلاق جاء على خلفية خرق الشركات لدفاتر الالتزامات ورفض القائمين عليها احترام قواعد السلامة البيئية والمناخية للمدينة.

وأكدت الشركة أنها اجتمعت عدة ممرات مع ممثلين عن الشركات وحثتهم على احترام البيئة، وهو ما لم يستجيبوا له، لتلجأ إلى إغلاق المصانع كحل أخير.

ودعت سلطة المنطقة الحرة كل المصانع العاملة فى المدينة إلى احترام دفاتر التزاماتهم، وبخاصة ما يتعلق منها بقواعد السلامة البيئية والمناخية للمدينة.
 


الكلمات المفتاحية : البيئة, الدقيق, السمك, منطقة نواذيبو


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