نواذيبو: إلغاء الاستقبال الرسمي والشعبي للرئيس

فرنسا: مقتل شرطي في إطلاق نار وسط باريس

ولد الرايس: لا توجد مواد محصنة في الدستور

موريتانيا: المحكمة تفرج عن 10 ناشطين شباب

موريتانيا تنفي وجود "بلمختار" على أراضيها

موريتانيا: استفتاء شعبي في يوليو لتعديل الدستور

موريتانيا: تعيين مكلف بديوان وزير النفط والمعادن

الأمن يكشف حصيلة تجارة المخدرات بموريتانيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

المقاصد الدستورية

محمد سيدي عبد الرحمن ابراهيم
المقاصد الدستورية
تمخض يوم 17 مارس 2017 عن رفض مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة، لمبادرة رئيس الجمهورية الرامية إلى إقرار

ماذا بعد إسقاط التعديلات

أحمد محمد الحافظ
ماذا بعد إسقاط التعديلات
هناك أحداث تترك بصمتها في تاريخ الديمقراطيات الوليدة نظرا لكونها تأتى نشازا واستثناء في محيطها ليس

مجلس الشيوخ في قلب المخاطر

أـ اليزيد ولد يزيد
مجلس الشيوخ في قلب المخاطر
لقد فعلها مجلس الشيوخ ورفض مشروع قانون يسمح بتعديل الدستور؛ يرى الكثير من المراقبين أن ما حدث قد

حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"

المختار ولد داهي، سفير سابق
حَدِيثُ "المُسِيئِ مُهَاتَفَتَهُ"
كثرت الهواتف النقالة في بلادنا تكاثر الفطريات خلال العشريتين الأخيرتين  حتي تواتر أن إحصائيات

رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار

الأستاذ أحمد سالم ولد بوحبيني، كتلة العقد الاجتماعي
رئيس المنتدى السابق يصدر وثيقة عن الحوار
وثيقة كتلة "العقد الاجتماعي" يجب أن يفهم الجميع، من أجل الجميع، ولمصلحة الجميع، أن وضعية
Sahara Media Agency : نواذيبو: إلغاء الاستقبال الرسمي والشعبي للرئيس https://t.co/bnwjq2vYGL
الجمعة 21 أبريل - 12:11
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | فرنسا: مقتل شرطي في إطلاق نار وسط باريس https://t.co/vgjvs5kUW5فرنسا-مقتل-شرطي-في-إطلاق-نار-وسط-باريس… https://t.co/ZwqPCqNSW2
الخميس 20 أبريل - 22:28
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

نواذيبو: إلغاء الاستقبال الرسمي والشعبي للرئيس


نواذيبو - صحراء ميديا
الجمعة 21 أبريل 2017 - 09:54



نواذيبو: إلغاء الاستقبال الرسمي والشعبي للرئيس
مواضيع ذات صلة

أفادت مصادر رسمية لـ"صحراء ميديا" أن السلطات في مدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، ألغت جميع الاستقبالات الشعبية والرسمية التي كانت محضرة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
 
ورجحت هذه المصادر أن يصل ولد عبد العزيز إلى نواذيبو مساء يوم الأحد ليقضي ليلته في العاصمة الاقتصادية قبل أن يبدأ أنشطته الرسمية صباح الاثنين.
 
وأكدت نفس المصادر أن الأنشطة التي سيقوم بها ولد عبد العزيز في نواذيبو ستأخذ خمس ساعات فقط، يعود بعدها إلى العاصمة نواكشوط.
 
ومن المنتظر بحسب البرنامج الرسمي للرئيس، أن يشرف على تشدين افتتاح المنتدى الدولي للاستثمار الذي تنظمه سلطة منطقة نواذيبو الحرة تحت شعار "معاً نستثمر المستقبل".
 
كما سيدشن ولد عبد العزيز طريق المنطقة الصناعية ومستشفى نواذيبو الجديد، ومشروع كورنيش المنطقة الحرة والوحدات السكنية لوكالة التضامن.
 


الكلمات المفتاحية : تدشين, عزيز, نواذيبو
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة