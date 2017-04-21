نواذيبو: إلغاء الاستقبال الرسمي والشعبي للرئيس



أفادت مصادر رسمية لـ"صحراء ميديا" أن السلطات في مدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا، ألغت جميع الاستقبالات الشعبية والرسمية التي كانت محضرة للرئيس محمد ولد عبد العزيز.



ورجحت هذه المصادر أن يصل ولد عبد العزيز إلى نواذيبو مساء يوم الأحد ليقضي ليلته في العاصمة الاقتصادية قبل أن يبدأ أنشطته الرسمية صباح الاثنين.



وأكدت نفس المصادر أن الأنشطة التي سيقوم بها ولد عبد العزيز في نواذيبو ستأخذ خمس ساعات فقط، يعود بعدها إلى العاصمة نواكشوط.



ومن المنتظر بحسب البرنامج الرسمي للرئيس، أن يشرف على تشدين افتتاح المنتدى الدولي للاستثمار الذي تنظمه سلطة منطقة نواذيبو الحرة تحت شعار "معاً نستثمر المستقبل".



كما سيدشن ولد عبد العزيز طريق المنطقة الصناعية ومستشفى نواذيبو الجديد، ومشروع كورنيش المنطقة الحرة والوحدات السكنية لوكالة التضامن.

