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نواذيبو: إلغاء لقاء الرئيس مع أطر المدينة


نواذيبو - صحراء ميديا
السبت 22 أبريل 2017 - 09:35



نواذيبو: إلغاء لقاء الرئيس مع أطر المدينة
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أفادت مصادر شبه رسمية لـ"صحراء ميديا" أنه قد تم إلغاء لقاء كان مبرمجاً بين الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأطر ولاية داخلت نواذيبو، على هامش زيارته لنواذيبو.
 
وكان ولد عبد العزيز قد وصل أمس الجمعة إلى نواذيبو، رفقة بعض أفراد أسرته، فيما سيبدأ أنشطته الرسمية في المدينة يوم الاثنين المقبل.
 
وسبق أن قام ولد عبد العزيز بعدة جولات في بعض الولايات الداخلية أجرى خلالها لقاءات مع أطر هذه الولايات، هيمنت عليها القضايا السياسية المتعلقة بالتعديلات الدستورية.
 
وكانت الاستعدادات جارية في نواذيبو لتنظيم لقاء مماثل، قبل أن تأتي تعليمات بإلغاء اللقاء من دون إعطاء أي توضيحات بهذا الخصوص.
 
وسبق أن ألغيت الاستقبالات الشعبية والرسمية في زيارة ولد عبد العزيز إلى نواذيبو، فيما تكرر مؤخراً إلغاء الاستقبالات الشعبية من زيارات الرئيس لمدينة نواذيبو.
 


الكلمات المفتاحية : عزيز, نواذيبو
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