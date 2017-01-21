نواذيبو: احتجاجات واسعة ضد شركات دقيق السمك



طالب المئات من سكان مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا بإغلاق شركات إنتاج دقيق السمك،المعروفة ب "موكا"، بسبب الأضرار التي قالوا إنها ألحقتها بالسكان.



جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية وصفت بأنها الأضخم منظمة من طرف مبادرة شبابية تحمل شعار "نريد أن نتنفس، أوقفوا موكا'



وأشعفت المظاهرة بمؤتمر صحفي، دعا خلاله رئيس المبادرة شباهي ولد القيلاني إلى الإغلاق الكامل لهذه الشركات، وفتح تحقيق حول ما إذا كانت تركت أثرا علي الشاطئ البحري، إضافة إلى تفعيل مكتب مختص بحماية البيئة، يتبع للمنطقة الحرة.



وأكد أن كل تأخير عن اتخاذ القرار ينجم عنه أذى وتكون ورائه ضحية، مشيرا إلى أن القانون يكفل لهم الحفاظ علي أرواحهم، وفق تعبيره.



من جانبه كشف الدكتور المختار ولد امه اختصاصي أمراض الأنف والأذن والحنجرة أثناء التظاهرة أن مرضى الربو وحساسية الجلد لا يتماثلون للشفاء مع صرف الأدوية الفعالة بسبب "موكا" وانبعاثاتها الخطيرة.



وتزايدت الاحتجاجات ضد شركات تصنيع دقيق السمك مؤخرا، وغرمت السلطات الموريتانية بعضها وأغلقت سبعة منها بسبب المماطلة في تنفيذ دفتر الالتزامات، وأولها مصفاة الدخان، وصرف الانبعاثات ومخلفات تصنيع الأسماك بعيدا عن أعماق البحر.

