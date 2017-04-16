نواذيبو: اعتقال مهربين صدم القطار سيارتهما

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نواذيبو: اعتقال مهربين صدم القطار سيارتهما


نواذيبو - صحراء ميديا
الاحد 16 أبريل 2017 - 00:59



نواذيبو: اعتقال مهربين صدم القطار سيارتهما
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اعتقل الأمن الموريتاني في مدينة نواذيبو، مساء اليوم السبت، شخصين متهمين بتهريب كميات من "الدخان" على متن سيارة رباعية الدفع صدمها القطار التابع للشركة الوطنية للصناعة والمناجم "سنيم".
 
وبحسب المصادر التي تحدثت لـ"صحراء ميديا" من نواذيبو، فإن القطار الذي ينقل خامات الحديد من مناجم ازويرات إلى الميناء المعدني بنواذيبو، اصطدم مساء اليوم السبت بسيارة رباعية الدفع كان على متنها شخصان تمكنا من الفرار.
 
ولم يخلف الحادث الذي وقع قبالة مدينة نواذيبو، حي الربية السادسة، أي خسائر بشرية، فيما تمكنت الشرطة من اعتقال الشخصين الذين كانا على متن السيارة بعد ساعات من فرارهما.
 
وقالت مصادر أمنية إن أحد الشخصين يعد مهرباً محترفاً في المنطقة، وكان يحاول العبور بسيارته أمام القطار المعدني، ولكن القطار باغته واصطدم بمقدمة السيارة ملحقاً بها أضراراً جسيمة.
 
وأضافت نفس المصادر الأمنية أن المعتقلين في صحة جيدة ولم يتعرضا لأي إصابات جراء الحادث، مؤكدة أن عمليات التحقيق بدأت لمعرفة ملابسات الحادث ومصدر ووجهة كميات "الدخان" المهربة على متن السيارة.
 

نواذيبو: اعتقال مهربين صدم القطار سيارتهما

نواذيبو: اعتقال مهربين صدم القطار سيارتهما


الكلمات المفتاحية : تهريب, قطار, نواذيبو
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