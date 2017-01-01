نواذيبو: التكتل يدين "ترهيب" المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء



ندد حزب تكتل القوى الديمقراطية باستخدام"السلطات المحلية في ولاية نواذيبو شمالي موريتانيا وسائل "ترهيب المواطنين من أجل المشاركة في الاستفتاء الشعبي.



واستنكر الحزب في بيان اليوم الجمعة، ما قال إن ما وصفه بضغط السلطات الإدارية والعسكرية بالولاية على الموظفين الرافضين "لهذه المهزلة والاستفتاء العبثي"، على حد تعبيره.



وأشاد البيان بحضور ساكنة الولاية لمسيرة المعارضة التي نظمت في نهاية الأسبوع الماضي، وطالبت كافة القوى الحية في المدينة "للتصدي والوقوف في وجه تسخير الادارة لخدمة النظام لتمرير التعديلات الدستورية".



وكانت الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي قد انطلقت ليل الخميس/الجمعة، على عموم التراب الموريتاني، حيث أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على انطلاقتها من ملعب "ملح" بمقاطعة توجنين بالعاصمة نواكشوط.

