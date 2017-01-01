موريتانيا: السيناتور المعلومة تغنى ضد التعديلات الدستورية

نواذيبو: التكتل يدين "ترهيب" المواطنين للمشارك فى الاستفتاء

​إصابات وخسائر مادية جراء عاصفة قوية قرب الطينطان

حفل لتوقيع رواية "طيور النبع" في مدينة أصيلة المغربية

الرئيس الموريتاني يتعهد بكشف معلومات مفاجئة عن المعارضين

انطلاق الحملات الدعائية للتعديلات الدستورية

الكتلة البرلمانية لـ"تواصل" تدعو الموريتانيين إلى نصرة الأقصى

شيخ تجكجة: نظام ولد عبد العزيز لم يعد شرعيا

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني

نواكشوط-صحراء ميديا
زيارة اركيز /الأستاذ: أحمد سالم ولد بوحبيني
 . بسم الله الرحمن الرحيم   فخامة الرئيس بعد التحية والتقدير إليكم ما يغنيكم عن زيارة

​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد

محمد الامين ولد احمد
​عن الثلاثة الذين ورطوا في ملف المخدرات / محمد الامين ولد احمد
تتوالى فصول محنة مأساوية ضحاياها أشخاص أبرياء مشهود لهم بحسن السيرة هم  المصطفى ولد الشيخ ولد

تجربة موريباك

المهندس الهادي ولد الطلبه
تجربة موريباك
اقترب موسم الامتحانات الوطنية لسنة 2017، واعتكف الطلاب على الدراسة بشكل أكثر راجين النجاح في هذه

مفتريات ول مخيطير

د. الشريف الفقيه (ألفغ)
كتب ول مخيطير (الموريتاني) مقالا ونشره في النت، تحت عنوان "الدين والتدين"، وجّه فيه اعتراضات على

هذا بلاغ للناس

بون ولد اميده ممثل مسرحي
هذا بلاغ للناس
قبل عشرينَ سنة من الآن حملتُ مع كوكبة من الطيبين همَّ وغمَّ التغيير وصناعة فن يحترم الإنسان وذوقَ
Sahara Media Agency : موريتانيا: ولد عبد العزيز يتعهد بكشف معلومات مفاجئة عن المعارضين https://t.co/dcVz8Jd0C2
الجمعة 21 يوليوز - 04:49
Sahara Media Agency : صحراء ميديا | انطلاق الحملات الدعائية للتعديلات الدستورية https://t.co/vgjvs5kUW5انطلاق-الحملات-الدعائية-للتعديلات-… https://t.co/F8ZEpKGIvP
الجمعة 21 يوليوز - 04:13
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

نواذيبو: التكتل يدين "ترهيب" المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء


نواكشوط - صحراء ميديا
الجمعة 21 يوليوز 2017 - 10:49



نواذيبو: التكتل يدين "ترهيب" المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء
مواضيع ذات صلة

ندد حزب تكتل القوى الديمقراطية باستخدام"السلطات المحلية في ولاية نواذيبو شمالي موريتانيا وسائل "ترهيب المواطنين من أجل المشاركة في الاستفتاء الشعبي.

واستنكر الحزب في بيان اليوم الجمعة، ما قال إن ما وصفه بضغط السلطات الإدارية والعسكرية بالولاية على الموظفين الرافضين "لهذه المهزلة والاستفتاء العبثي"، على حد تعبيره.

وأشاد البيان بحضور ساكنة الولاية لمسيرة المعارضة التي نظمت في نهاية الأسبوع الماضي، وطالبت كافة القوى الحية في المدينة "للتصدي والوقوف في وجه تسخير الادارة لخدمة النظام لتمرير التعديلات الدستورية".

وكانت الحملة الدعائية للاستفتاء الشعبي قد انطلقت ليل الخميس/الجمعة، على عموم التراب الموريتاني، حيث أشرف الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على انطلاقتها من ملعب "ملح" بمقاطعة توجنين بالعاصمة نواكشوط.
 


الكلمات المفتاحية : الاستفتاء, التعديلات, التكتل, الدستور, المعارضة
Copyright © 2017 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة