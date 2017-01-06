نواذيبو: العثور على جثة مواطن في خزان مائي



عثر في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة على جثة مواطن أربعيني، في خزان مائي بمنزل الضحية الواقع في حي القمر الصناعي بمدينة نواذيبو.



وبحسب مصدر امني تحدث لصحراء ميديا فقد عاين وكيل الجمهورية الجثة بحضور الطبيب الشرعي، وبدأت السلطات الأمنية التحقيق في القضية.



وكان بعض المواطنين قد عثروا على جثة الرجل، في الخزان المائي الخاص بمنزله، وهو المكان الذي كان يتخذ منه مسكنا.



وحسب مراسل صحراء ميديا في نواذيب، فقد كان الرجل يعمل تاجرا متجولا، ويؤجر غرف منزله لبعض البحارة العاملين في المدينة، ويفضل دائما اللجوء الى الخزان المائي الذي عثر على جثه داخله.