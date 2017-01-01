نواذيبو.. المدينة "الاستثناء" تتحكم في تفاصيل زيارة الرئيس



ارتبطت مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، بكونها المعقل التاريخي للمعارضة، منذ أن صوتت ضد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطائع خلال انتخابات 1992 الرئاسية، وارتمائها في حضن المعارضة لعدة استحقاقات بعد ذلك؛ ولو أن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز كسب فيها الرهان عام 2009، إلا أنها عادت لتظهر قدراً كبيراً من المعارضة في وجه الرجل.



رغم كثرة الزيارات، الرسمية وغير الرسمية، التي قام بها ولد عبد العزيز لمدينة نواذيبو في الفترة الأخيرة، وحديث بعض الأوساط عن خطط لدى الرجل للإقامة هناك مستقبلاً، إلا أن سكان المدينة كانوا من أكثر سكان المدن الموريتانية فتوراً في استقباله وتوديعه، إذ اختفت مراسم الاستقبالات الشعبية من جميع الزيارات الرئاسية لنواذيبو.



وحدها الإجراءات الأمنية والأعلام والصور المكبرة تملأ الشوارع عندما يحل الرئيس بنواذيبو، أما السكان فكثيراً ما غابوا عن هذه الاستقبالات، وهو ما يرجعه المراقبون لأسباب عديدة، منها ما هو سياسي واجتماعي، ولكن السبب الأبرز الذي يفسر به سكان نواذيبو عزوفهم عن استقبال الرئيس هو انزعاجهم من سياسات الرجل خاصة بعد إنشاء منطقة نواذيبو الحرة وفتح البحر أمام شركة بولي هوندونغ الصينية، من دون أن ينعكس كل ذلك على حياتهم اليومية بشكل إيجابي.



المدينة التي تموت على أسوارها القبيلة، وتغيب في شوارعها آثار الجهوية والمحسوبية، أمام هيمنة طبقة وسطى ذات تأثير كبير لأن أغلب أفرادها من العاملين في القطاع الخاص أو المستثمرين في قطاع الصيد التقليدي أو الصناعي، ما يجعل التعامل مع المعادلة السياسية في نواذيبو يختلف بشكل كبير في أدواته عن بقية مدن موريتانيا.



وقد وجدت الأنظمة المتعاقبة في موريتانيا مشاكل كبيرة مع مدينة نواذيبو، حتى أنها أصبحت توصف بأنها "المعقل التاريخي" للمعارضة، إلا أنها في السنوات الأولى من حكم ولد عبد العزيز صوتت لصالحه بعد أن رأت فيه رئيساً شاباً ينوي محاربة الفساد والقبلية والجهوية، ولكن حبل الود لم يدم طويلاً بين الرجل والمدينة، وبقيت العلاقة بينهما "حب من طرف واحد".

