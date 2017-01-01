نواذيبو.. المدينة "الاستثناء" تتحكم في تفاصيل زيارة الرئيس

ارتبطت مدينة نواذيبو، العاصمة الاقتصادية لموريتانيا، بكونها المعقل التاريخي للمعارضة، منذ أن صوتت ضد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطائع خلال انتخابات 1992 الرئاسية، وارتمائها في حضن المعارضة لعدة استحقاقات بعد ذلك؛ ولو أن الرئيس الحالي محمد ولد عبد العزيز كسب فيها الرهان عام 2009، إلا أنها عادت لتظهر قدراً كبيراً من المعارضة في وجه الرجل.
رغم كثرة الزيارات، الرسمية وغير الرسمية، التي قام بها ولد عبد العزيز لمدينة نواذيبو في الفترة الأخيرة، وحديث بعض الأوساط عن خطط لدى الرجل للإقامة هناك مستقبلاً، إلا أن سكان المدينة كانوا من أكثر سكان المدن الموريتانية فتوراً في استقباله وتوديعه، إذ اختفت مراسم الاستقبالات الشعبية من جميع الزيارات الرئاسية لنواذيبو.
وحدها الإجراءات الأمنية والأعلام والصور المكبرة تملأ الشوارع عندما يحل الرئيس بنواذيبو، أما السكان فكثيراً ما غابوا عن هذه الاستقبالات، وهو ما يرجعه المراقبون لأسباب عديدة، منها ما هو سياسي واجتماعي، ولكن السبب الأبرز الذي يفسر به سكان نواذيبو عزوفهم عن استقبال الرئيس هو انزعاجهم من سياسات الرجل خاصة بعد إنشاء منطقة نواذيبو الحرة وفتح البحر أمام شركة بولي هوندونغ الصينية، من دون أن ينعكس كل ذلك على حياتهم اليومية بشكل إيجابي.
المدينة التي تموت على أسوارها القبيلة، وتغيب في شوارعها آثار الجهوية والمحسوبية، أمام هيمنة طبقة وسطى ذات تأثير كبير لأن أغلب أفرادها من العاملين في القطاع الخاص أو المستثمرين في قطاع الصيد التقليدي أو الصناعي، ما يجعل التعامل مع المعادلة السياسية في نواذيبو يختلف بشكل كبير في أدواته عن بقية مدن موريتانيا.
وقد وجدت الأنظمة المتعاقبة في موريتانيا مشاكل كبيرة مع مدينة نواذيبو، حتى أنها أصبحت توصف بأنها "المعقل التاريخي" للمعارضة، إلا أنها في السنوات الأولى من حكم ولد عبد العزيز صوتت لصالحه بعد أن رأت فيه رئيساً شاباً ينوي محاربة الفساد والقبلية والجهوية، ولكن حبل الود لم يدم طويلاً بين الرجل والمدينة، وبقيت العلاقة بينهما "حب من طرف واحد".
نواذيبو الاستثناء
خلال الأسبوع الماضي جاب ولد عبد العزيز عواصم الولايات والمدن الكبيرة في موريتانيا، كانت طائرته العسكرية تنتقل من مطار لآخر، وسيارته تشق صفوف المستقبلين بسرعة فائقة، فيما كان على كل هذه المدن أن تجاري الوتيرة السريعة لتنقلات الرجل، وأن ترضخ لضيق الوقت وكثرة المشاغل لديه كرئيس يدير البلاد، ويدير معركة أخرى مع معارضة تعبئ الشارع ضده.
ولكن الصورة كانت مختلفة عندما حان دور نواذيبو؛ أولاً احتاج الرئيس لالتقاط أنفاسه في نواكشوط، ثلاثة أيام كاستراحة، قبل أن يستأنف رحلته نحو المدينة التي زارها أكثر من أي مدينة أخرى خلال العامين الأخيرين.
المعلومات تشير إلى أن الرئيس أجل زيارته لنواذيبو حتى اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن كانت مبرمجة يوم أمس الاثنين، من دون أن تُكشف أي تفاصيل عن أسباب ذلك التأجيل.
ولكن المصادر تتحدث عن مطالبة أوساط شعبية في مدينة نواذيبو بتأجيل الأنشطة الجماهيرية والمهرجان الرئاسي حتى مساء اليوم، بعد أن كانت مبرمجة مباشرة بعد وصول الرئيس على غرار ما جرى في بقية المدن الموريتانية، التبرير الذي قدمته هذه الأوساط هو أن سكان نواذيبو لن يكلفوا أنفسهم عناء حضور المهرجان إذا نظم في الصباح.
الطلب الذي تسلمه الوالي محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره، نقله مباشرة إلى الجهات المشرفة على تنظيم الزيارة وتنسيق مواعيدها، واستجابت مباشرة للطلب، وفق ما أكدته مصادر "صحراء ميديا"، التي أضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تتحكم فيها مدينة نواذيبو في وتيرة أنشطة الرئيس عندما يزورها.
خلال الأسبوع الماضي جاب ولد عبد العزيز عواصم الولايات والمدن الكبيرة في موريتانيا، كانت طائرته العسكرية تنتقل من مطار لآخر، وسيارته تشق صفوف المستقبلين بسرعة فائقة، فيما كان على كل هذه المدن أن تجاري الوتيرة السريعة لتنقلات الرجل، وأن ترضخ لضيق الوقت وكثرة المشاغل لديه كرئيس يدير البلاد، ويدير معركة أخرى مع معارضة تعبئ الشارع ضده.
ولكن الصورة كانت مختلفة عندما حان دور نواذيبو؛ أولاً احتاج الرئيس لالتقاط أنفاسه في نواكشوط، ثلاثة أيام كاستراحة، قبل أن يستأنف رحلته نحو المدينة التي زارها أكثر من أي مدينة أخرى خلال العامين الأخيرين.
المعلومات تشير إلى أن الرئيس أجل زيارته لنواذيبو حتى اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن كانت مبرمجة يوم أمس الاثنين، من دون أن تُكشف أي تفاصيل عن أسباب ذلك التأجيل.
ولكن المصادر تتحدث عن مطالبة أوساط شعبية في مدينة نواذيبو بتأجيل الأنشطة الجماهيرية والمهرجان الرئاسي حتى مساء اليوم، بعد أن كانت مبرمجة مباشرة بعد وصول الرئيس على غرار ما جرى في بقية المدن الموريتانية، التبرير الذي قدمته هذه الأوساط هو أن سكان نواذيبو لن يكلفوا أنفسهم عناء حضور المهرجان إذا نظم في الصباح.
الطلب الذي تسلمه الوالي محمد ولد احمد سالم ولد محمد راره، نقله مباشرة إلى الجهات المشرفة على تنظيم الزيارة وتنسيق مواعيدها، واستجابت مباشرة للطلب، وفق ما أكدته مصادر "صحراء ميديا"، التي أضافت أن هذه ليست المرة الأولى التي تتحكم فيها مدينة نواذيبو في وتيرة أنشطة الرئيس عندما يزورها.
غياب الاستقبال الشعبي
ولد عبد العزيز وصل إلى نواذيبو عند حوالي الساعة الواحدة زوالاً، وحظي باستقبال رسمي في المطار، بينما غاب الاستقبال الشعبي في الشارع، ليشق الموكب الرئاسي طريقه نحو الإقامة، وسط ترحيب من بعض الخيام التي نصبت على جنبات الطريق من طرف المبادرات الداعمة لتعديل الدستور.
ووفق المخطط الجديد لأنشطة الرئيس، الذي تم تعديله في اللحظات الأخيرة ليضمن أكبر قدر من الحشد الشعبي، فقد تم تأجيل الاستقبال الشعبي حتى موعد المهرجان، كما قررت السلطات المشرفة على التحضيرات نقل المهرجان الشعبي من المنصة الرسمية إلى ساحة مركز الأعمال التجاري التابع للمنطقة الحرة، وهي ساحة تقع قبالة مطار نواذيبو الدولي.
وتولت الفرق الفنية خلال الليلة الماضية مهمة تحضير الساحة الجديدة، وما تزال هذه الأشغال تسير على قدم وساق، فيما وجد أصحاب المبادرات الداعمة لتعديل الدستور الفرصة سانحة لنصب خيامهم على جنبات الطريق وغير بعيد من الساحة، حتى تكون فرصتهم أكبر للفوز بنظرة من الرئيس.
ولد عبد العزيز وصل إلى نواذيبو عند حوالي الساعة الواحدة زوالاً، وحظي باستقبال رسمي في المطار، بينما غاب الاستقبال الشعبي في الشارع، ليشق الموكب الرئاسي طريقه نحو الإقامة، وسط ترحيب من بعض الخيام التي نصبت على جنبات الطريق من طرف المبادرات الداعمة لتعديل الدستور.
ووفق المخطط الجديد لأنشطة الرئيس، الذي تم تعديله في اللحظات الأخيرة ليضمن أكبر قدر من الحشد الشعبي، فقد تم تأجيل الاستقبال الشعبي حتى موعد المهرجان، كما قررت السلطات المشرفة على التحضيرات نقل المهرجان الشعبي من المنصة الرسمية إلى ساحة مركز الأعمال التجاري التابع للمنطقة الحرة، وهي ساحة تقع قبالة مطار نواذيبو الدولي.
وتولت الفرق الفنية خلال الليلة الماضية مهمة تحضير الساحة الجديدة، وما تزال هذه الأشغال تسير على قدم وساق، فيما وجد أصحاب المبادرات الداعمة لتعديل الدستور الفرصة سانحة لنصب خيامهم على جنبات الطريق وغير بعيد من الساحة، حتى تكون فرصتهم أكبر للفوز بنظرة من الرئيس.
التعبئة والنقل
من أجل إقناع أكبر قدر ممكن من سكان نواذيبو بحضور مهرجان، وضعت عدة خطط منها ما هو تقليدي يقوم على التعبئة في الشوارع وداخل الأحياء الشعبية، والاعتماد على الخلايا الحزبية والمبادرات الفردية، وإعطاء التعليمات للموظفين والعمال في القطاع العمومي، وحتى في القطاع الخاص.
ولكن في المقابل تم استخدام صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، خاصة تلك الأكثر شعبية وانتشاراً، لدعوة سكان المدينة لحضور المهرجان والاستماع لخطاب الرئيس.
أما نقل السكان من الأحياء الشعبية نحو الساحة التي سينظم فيها المهرجان، وسيلقي فيها الرئيس خطابه، فقد تولته "وكالة التضامن لمكافحة مخلفات الرق ولمحاربة الفقر وللدمج"، بإشراف مباشر من المدير العام للوكالة، إذ وفرت الوكالة حافلات وسيارات لنقل السكان مجاناً.
كما ستواصل وكالة التضامن، التي تأسست قبل ثلاث سنوات لمحاربة آثار الرق في المناطق الفقيرة، مهمة توفير النقل حتى يوم الاستفتاء الشعبي، لضمان تصويت أكبر قدر ممكن من المواطنين، وفق ما أكدته مصادر "صحراء ميديا".
من أجل إقناع أكبر قدر ممكن من سكان نواذيبو بحضور مهرجان، وضعت عدة خطط منها ما هو تقليدي يقوم على التعبئة في الشوارع وداخل الأحياء الشعبية، والاعتماد على الخلايا الحزبية والمبادرات الفردية، وإعطاء التعليمات للموظفين والعمال في القطاع العمومي، وحتى في القطاع الخاص.
ولكن في المقابل تم استخدام صفحات موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، خاصة تلك الأكثر شعبية وانتشاراً، لدعوة سكان المدينة لحضور المهرجان والاستماع لخطاب الرئيس.
أما نقل السكان من الأحياء الشعبية نحو الساحة التي سينظم فيها المهرجان، وسيلقي فيها الرئيس خطابه، فقد تولته "وكالة التضامن لمكافحة مخلفات الرق ولمحاربة الفقر وللدمج"، بإشراف مباشر من المدير العام للوكالة، إذ وفرت الوكالة حافلات وسيارات لنقل السكان مجاناً.
كما ستواصل وكالة التضامن، التي تأسست قبل ثلاث سنوات لمحاربة آثار الرق في المناطق الفقيرة، مهمة توفير النقل حتى يوم الاستفتاء الشعبي، لضمان تصويت أكبر قدر ممكن من المواطنين، وفق ما أكدته مصادر "صحراء ميديا".
اعتقالات وتحقيق
ووسط التحضيرات المتسارعة لمهرجان الرئيس في نواذيبو، قامت الأجهزة الأمنية بتوقيف عدد من الناشطين الشباب في صفوف المعارضة، من ضمنهم ناشطون في حركة 25 فبراير ومبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا"، وفروع بعض الأحزاب السياسية في مدينة نواذيبو.
وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن وحدات الأمن حققت مع هؤلاء الموقوفين لعدة ساعات عن خطط المعارضة للتشويش على المهرجان، ودققت في هواتفهم وفتشتها، قبل أن تفرج عنهم.
وأشارت نفس المصادر إلى أن الناشط الشبابي المعارض المعلوم ولد أوبك، كان أحد الموقوفين وأكثرهم تعرضاً للتحقيق، إذ استمر التحقيق معه لعدة ساعات.
ووسط التحضيرات المتسارعة لمهرجان الرئيس في نواذيبو، قامت الأجهزة الأمنية بتوقيف عدد من الناشطين الشباب في صفوف المعارضة، من ضمنهم ناشطون في حركة 25 فبراير ومبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا"، وفروع بعض الأحزاب السياسية في مدينة نواذيبو.
وبحسب مصادر "صحراء ميديا" فإن وحدات الأمن حققت مع هؤلاء الموقوفين لعدة ساعات عن خطط المعارضة للتشويش على المهرجان، ودققت في هواتفهم وفتشتها، قبل أن تفرج عنهم.
وأشارت نفس المصادر إلى أن الناشط الشبابي المعارض المعلوم ولد أوبك، كان أحد الموقوفين وأكثرهم تعرضاً للتحقيق، إذ استمر التحقيق معه لعدة ساعات.