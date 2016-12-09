الميزانية تؤجل محاكمة اغباغبو إلى العام المقبل

نواذيبو: المنطقة الحرة تطلق مشروع قطب للصيد

وزير الاقتصاد يتحدث عن أساليب الفساد بموريتانيا‎

مقتل ثلاثين شخصا بهجمات انتحارية في نيجيريا

الاقتصاد والإرهاب يتصدران اجتماع موريتانيا والاتحاد الأوروبي

اُمسية في نواكشوط لاحياء المولد النبوي الشريف

معارضون يعترضون مسيرة الحكومة ضد الفساد (صور)

تازيازت توزع معدات طبية في الشرق الموريتاني

http://www.mohamedy.org/
http://www.wmaker.net/saharamedias/newsletter/

مقالات

الانتخابات البلدية وما تنطوي عليه من تلويحْ، بحل أحزاب سياسية القويّ منها والكسيحْ

د. محمد إدريس ولد حرمه ولد بابانا
أسدل الستار على حوار ساخن تخلله الهجاء والمديحْ، وأسفر عن مخرجات تحققت بعد تمديد وإجهاد وبَريحْ،

شموع علي مائدة الحوار الوطني

فاطمة بنت محمد \ النجاح
تذَيَّل التعليم وثيقة الحوار، ولم تطرح مكافحة الإرهاب كقضية جوهرية.     

النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"

العقيد/ محمد أحمد ولد إسماعيل
النص المكرس للنشيد الوطني "كن للإله ناصرا"
اطلعت هذا المساء على مقال قيم نشرته بعض الصحف الإلكترونية للقاضي الأديب اللامع / أحمد ولد المصطفى

النشيد الوطني والمسلمة المغلوطة؟

الشيخ سيدي باب إبراهيم
يتابع المواطن الموريتاني بتلهف ما سيقرره الحوار السياسي الذي يجري هذه الأيام في قصر المؤتمرات في

أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟

ذ/ أحمد سالم ولد بوحبيني
أين الحوار الجاري من الحوار المطلوب؟
الحوار – كما أسلفت في عديد المرات- نقاش جاد، بين أطراف جادة، بغية التوصل إلى حلول جادة، بعد تنازل
Sahara Media Agency : الميزانية تؤجل محاكمة اغباغبو إلى العام المقبل https://t.co/p3ZfbMWgD8
الجمعة 9 ديسمبر - 21:27
Sahara Media Agency : نواذيبو: المنطقة الحرة تطلق مشروع قطب للصيد https://t.co/yOHOOsCUwf
الجمعة 9 ديسمبر - 20:52
App Store
Facebook
Twitter
YouTube
Google+
Newsletter
Rss

نواذيبو: المنطقة الحرة تطلق مشروع قطب للصيد


نواذيبو - صحراء ميديا
الجمعة 9 ديسمبر 2016 - 19:41



نواذيبو: المنطقة الحرة تطلق مشروع قطب للصيد
مواضيع ذات صلة
أطلقت سلطة منطقة نواذيبو الحرة  اليوم الجمعة، ورشة تتعلق بمشروع قطب للصيد  البحري المستدام بنواذيب، بمشاركة الجهات العمومية المستفيدة من هذا المشروع وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.

ويهدف هذا المشروع الذي يدوم  أربع سنوات، إلى دعم وتنمية القطب البحري في نواذيب من أجل التسيير المستدام وخلق قيمة مضافة، وتبلغ كلفته المالية 9.25 مليون دولار منها 1.5 مليون دولار مساهمة من موريتانيا و الباقي هبة مقدمة من البنك الدولي.

وأكد رئيس سلطة منطقة نواذيب الحرة محمد ولد الداف على أهمية هذا المشروع لبناء قطب جديد للقدرة التنافسية في صيد الأسماك في نواذيب، معتبرا أن نجاح هذا المشروع من أهم العوامل التي  ستساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشراكة بين القاطعين العام والخاص، على حد تعبيره.

وأشار ولد الداف إلى أن نقل وحدة تنسيق هذا المشروع إلى نواذيب والوصاية عليه من طرف سلطة منطقة نواذيب الحرة، يعتبر تجربة نوعية  وفريدة من نوعها في تاريخ المشاريع التنموية في موريتانيا، وفق تعبيره.

من جهتها، كشفت مديرة العمليات في البنك الدولي الويز كورد أن دراسة المشروع بدأت منذ تسعة أشهر، وتمحورت حول مكونتين هما التخطيط وإعادة التنظيم لتطوير قطب بحري مستدام، إضافة إلى زيادة قيمة الإنتاج التي تتعلق بما سيتم إنتاجه داخل المشروع وسيتم تسويقه بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين المحليين.
 


الكلمات المفتاحية : الصيد, المنطقة الحرة, نواذيبو


               شارك شارك

أخبار | صحة | افريقيا | اقتصاد | أخبار الساحل | المغرب العربي | تكنولوجيا | منوعات | صوت وصورة | رياضة | الرأي | تحقيقات | مجتمع | محليات | ثقافة وفن | تقارير | الصحافة | رئاسيات يونيو | حوار | تقارير الشرق الموريتاني | شخصيات | قالت المواقع | بيانات | توقيـــع | الإذاعة | مواقع موريتانية | قالت العرب

Copyright © 2016 - 2002 صـحراء ميديـا جميع الحقوق محفوظـة