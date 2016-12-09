نواذيبو: المنطقة الحرة تطلق مشروع قطب للصيد

أطلقت سلطة منطقة نواذيبو الحرة اليوم الجمعة، ورشة تتعلق بمشروع قطب للصيد البحري المستدام بنواذيب، بمشاركة الجهات العمومية المستفيدة من هذا المشروع وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.



ويهدف هذا المشروع الذي يدوم أربع سنوات، إلى دعم وتنمية القطب البحري في نواذيب من أجل التسيير المستدام وخلق قيمة مضافة، وتبلغ كلفته المالية 9.25 مليون دولار منها 1.5 مليون دولار مساهمة من موريتانيا و الباقي هبة مقدمة من البنك الدولي.



وأكد رئيس سلطة منطقة نواذيب الحرة محمد ولد الداف على أهمية هذا المشروع لبناء قطب جديد للقدرة التنافسية في صيد الأسماك في نواذيب، معتبرا أن نجاح هذا المشروع من أهم العوامل التي ستساهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الشراكة بين القاطعين العام والخاص، على حد تعبيره.



وأشار ولد الداف إلى أن نقل وحدة تنسيق هذا المشروع إلى نواذيب والوصاية عليه من طرف سلطة منطقة نواذيب الحرة، يعتبر تجربة نوعية وفريدة من نوعها في تاريخ المشاريع التنموية في موريتانيا، وفق تعبيره.



من جهتها، كشفت مديرة العمليات في البنك الدولي الويز كورد أن دراسة المشروع بدأت منذ تسعة أشهر، وتمحورت حول مكونتين هما التخطيط وإعادة التنظيم لتطوير قطب بحري مستدام، إضافة إلى زيادة قيمة الإنتاج التي تتعلق بما سيتم إنتاجه داخل المشروع وسيتم تسويقه بمشاركة الفاعلين الاقتصاديين المحليين.

