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نواذيبو: امتعاض من شركات "موكا" أثناء صلاة العيد


نواذيبو - صحراء ميديا
الاحد 25 يونيو 2017 - 11:43



فضلات مصانع دقيق السمك قرب ساحة صلاة العيد بنواذيبو - صحراء ميديا
فضلات مصانع دقيق السمك قرب ساحة صلاة العيد بنواذيبو - صحراء ميديا
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شهدت مراسم أداء صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الأحد، في العاصمة الاقتصادية نواذيبو حالة من الامتعاض والغضب من شركات صناعة دقيق السمك والمعروفة محلياً باسم "موكا".
 
وتسببت شاحنات تابعة لهذه الشركة في إثارة غضب المصلين، ومن ضمنهم السلطات الإدارية والعسكرية في الولاية ومسؤولون سامون في المنطقة الحرة.
 
وكانت هذه الشاحنات قد مرت بالقرب من الساحة التي تؤدى فيها صلاة العيد، لتسقط منها كميات من فضلات السمك ذات الرائحة النتنة.
 
وجاء ذلك بعد حملة نظافة كانت قد قامت بها السلطات في المدينة استعداداً لعيد الفطر.
 
ويتضايق السكان في نواذيبو يوميا من روائح شركات صناعة دقيق السمك، فيما سبق وأن نظموا احتجاجات شعبية تطالب بنقلها إلى خارج المدينة.
 
وسبق أن اتخذت السلطات في المدينة إجراءات ضد شركات صناعة دقيق السمك، وأغلقت 9 منها.
 


الكلمات المفتاحية : السمك, العيد, نواذيبو
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